Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-ЛанкеИзвестия 01:12

Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters. Взрыв был контролируемым, его произвели правоохранительные органы при проверке подозрительного мотоцикла, уточняет местный телеканал News 1st.

Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке

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