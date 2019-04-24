Происшествия

Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-ЛанкеИзвестия 01:12

Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters. Взрыв был контролируемым, его произвели правоохранительные органы при проверке подозрительного мотоцикла, уточняет местный телеканал News 1st.
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Полиция Шри-Ланки уничтожила направленным взрывом подозрительный мотоцикл

ТАСС02:28

Полиция Шри-Ланки произвела контролируемый взрыв возле кинотеатра

РБК02:04

Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке

Известия01:12

Полиция взорвала подозрительный мотоцикл в Коломбо на Шри-Ланке

Коммерсантъ01:47

В Шри-Ланке полиция произвела взрыв при проверке подозрительного мотоцикла

РИА Новости01:39

О девятом взрыве на Шри-Ланке сообщили СМИ

Газета.Ru01:18

На Шри-Ланке произвели ещё один контролируемый взрыв

RT на русском02:54
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Экономика

ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга

Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай.
Обновлено в 02:23
Здоровье

Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху

В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Под Тюменью столкнулись автобус и самосвал: пострадали шесть человек

В автобусе находились 16 пассажиров, предварительно, пострадали 6 человек.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В Подмосковье загорелся полигон твёрдых бытовых отходов

На полигоне твёрдых бытовых отходов «Сабурово» в городском округе Щёлково вечером 23 апреля произошёл пожар.
Обновлено вчера в 16:51
Энергетика

Белоруссия ищет замену российской нефти

По данным Гриба, «речь идет об объемах импорта порядка 200-300 тыс. т в месяц», что позволит решить вопрос по замене импорта нефти из России.
Обновлено вчера в 06:26
Общество

Названы самые опасные сферы деятельности в России

От воздействия движущихся предметов и деталей механизмов погибла почти четверть работников (23 процента).
Обновлено в 02:01
Транспорт

В ГИБДД предложили приравнять детей к прицепам

Глава ГИБДД России Михаил Черников внес инициативу по ограничениям скорости для тех водителей, которые перевозят детей.
Обновлено в 02:17
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Футбол

Появилось видео, как футболист «Шинника» сбил мячом голубя

Обновлено вчера в 04:45
Экономика

ВТБ хочет удвоить прибыль за четыре года

Новая стратегия ВТБ предполагает увеличение чистой прибыли через четыре года в 1,7 раза — до 310 млрд руб. Для этого банк рассчитывает увеличить число розничных клиентов в полтора раза и удвоить число клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, следует из слов первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Дмитрия Олюнина и сообщения пресс-службы банка.
Обновлено вчера в 11:02
Авто

В России изменились цены у трех моделей SUV-сегмента

Проведя мониторинг российского авторынка, эксперты аналитического агентства «Автостат» зафиксировали изменение цен у трех моделей из сегмента внедорожников и кроссоверов.
Обновлено вчера в 15:41
Энергетика

Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель

Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено 22 апреля в 16:05
Футбол

В Парагвае футболиста выгнали из клуба за нереализованный пенальти

Игрок парагвайского клуба «Индепендьенте Кампо-Гранде» Брендэкс Парра жестоко поплатился за небрежно исполненный пенальти в матче Южноамериканского кубка против колумбийского «Ла Экидад».
Обновлено вчера в 19:18
Футбол

Портрет Бузовой может появиться на форме футбольного клуба

Женская футбольная команда «Енисей» подвела предварительные итоги конкурса на лучший дизайн-макет для третьего комплекта экипировки.
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Космос

Ай да шельма! Илон Маск снимает свои космические достижения на киностудии – версия

Знаменосный автор SpaceX и Tesla подозревается в фальсификации своих достижений рядом независимых экспертов.
Обновлено в 01:18
Происшествия

СК проведет проверку после гибели школьника в Магнитогорске

Десятилетний ребенок скончался по пути в больницу Магнитогорска, по предварительным данным, из-за отравления газом из баллончика, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по Челябинской области.
Обновлено в 02:50
Политика

Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»

Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 359 человек

Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки заявили, что число жертв серии террористических актов, совершенных во время католической Пасхи, достигло 359 человек, сообщает 24 апреля Geo TV.
Обновлено в 00:41
Футбол

Спортдиректор «Айнтрахта»: «Йович может перейти в „Реал“»

Спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич сообщил о вероятном переходе нападающего команды Луки Йовича в мадридский "Реал".
Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Обновлено вчера в 17:52
Общество

Фонд Святой Екатерины поставит куличи и яйца по всему Екатеринбургу

Обновлено в 01:38
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено вчера в 04:01
Культура

В России открылась первая выставка, посвященная «Монстрации»

В Новосибирске открывается выставка, посвященная популярному мероприятию.
Обновлено в 02:55
Политика

Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства

Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).
Обновлено в 02:16
Политика

Память жертв геноцида армян почтут во Владимире

Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Глава МИД Турции пригрозил США найти замену F-35

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что Анкара удовлетворит потребность в истребителях пятого поколения в другой стране, если США откажется поставить ей свои F-35.
Обновлено вчера в 22:20
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