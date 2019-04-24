Происшествия
Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-ЛанкеИзвестия 01:12
Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters. Взрыв был контролируемым, его произвели правоохранительные органы при проверке подозрительного мотоцикла, уточняет местный телеканал News 1st.
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Экономика
ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга
Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай.
Обновлено в 02:23
Здоровье
Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху
В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Под Тюменью столкнулись автобус и самосвал: пострадали шесть человек
В автобусе находились 16 пассажиров, предварительно, пострадали 6 человек.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Подмосковье загорелся полигон твёрдых бытовых отходов
На полигоне твёрдых бытовых отходов «Сабурово» в городском округе Щёлково вечером 23 апреля произошёл пожар.
Обновлено вчера в 16:51
Энергетика
Белоруссия ищет замену российской нефти
По данным Гриба, «речь идет об объемах импорта порядка 200-300 тыс. т в месяц», что позволит решить вопрос по замене импорта нефти из России.
Обновлено вчера в 06:26
Общество
Названы самые опасные сферы деятельности в России
От воздействия движущихся предметов и деталей механизмов погибла почти четверть работников (23 процента).
Обновлено в 02:01
Транспорт
В ГИБДД предложили приравнять детей к прицепам
Глава ГИБДД России Михаил Черников внес инициативу по ограничениям скорости для тех водителей, которые перевозят детей.
Обновлено в 02:17
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Футбол
Появилось видео, как футболист «Шинника» сбил мячом голубя
Обновлено вчера в 04:45
Экономика
ВТБ хочет удвоить прибыль за четыре года
Новая стратегия ВТБ предполагает увеличение чистой прибыли через четыре года в 1,7 раза — до 310 млрд руб. Для этого банк рассчитывает увеличить число розничных клиентов в полтора раза и удвоить число клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, следует из слов первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Дмитрия Олюнина и сообщения пресс-службы банка.
Обновлено вчера в 11:02
Авто
В России изменились цены у трех моделей SUV-сегмента
Проведя мониторинг российского авторынка, эксперты аналитического агентства «Автостат» зафиксировали изменение цен у трех моделей из сегмента внедорожников и кроссоверов.
Обновлено вчера в 15:41
Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено 22 апреля в 16:05
Футбол
В Парагвае футболиста выгнали из клуба за нереализованный пенальти
Игрок парагвайского клуба «Индепендьенте Кампо-Гранде» Брендэкс Парра жестоко поплатился за небрежно исполненный пенальти в матче Южноамериканского кубка против колумбийского «Ла Экидад».
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
Портрет Бузовой может появиться на форме футбольного клуба
Женская футбольная команда «Енисей» подвела предварительные итоги конкурса на лучший дизайн-макет для третьего комплекта экипировки.
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Космос
Ай да шельма! Илон Маск снимает свои космические достижения на киностудии – версия
Знаменосный автор SpaceX и Tesla подозревается в фальсификации своих достижений рядом независимых экспертов.
Обновлено в 01:18
Происшествия
СК проведет проверку после гибели школьника в Магнитогорске
Десятилетний ребенок скончался по пути в больницу Магнитогорска, по предварительным данным, из-за отравления газом из баллончика, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по Челябинской области.
Обновлено в 02:50
Политика
Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»
Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 359 человек
Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки заявили, что число жертв серии террористических актов, совершенных во время католической Пасхи, достигло 359 человек, сообщает 24 апреля Geo TV.
Обновлено в 00:41
Футбол
Спортдиректор «Айнтрахта»: «Йович может перейти в „Реал“»
Спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич сообщил о вероятном переходе нападающего команды Луки Йовича в мадридский "Реал".
Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено вчера в 04:01
Культура
В России открылась первая выставка, посвященная «Монстрации»
В Новосибирске открывается выставка, посвященная популярному мероприятию.
Обновлено в 02:55
Политика
Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства
Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).
Обновлено в 02:16
Политика
Память жертв геноцида армян почтут во Владимире
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Глава МИД Турции пригрозил США найти замену F-35
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что Анкара удовлетворит потребность в истребителях пятого поколения в другой стране, если США откажется поставить ей свои F-35.
Обновлено вчера в 22:20