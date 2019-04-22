Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-ЛанкеLenta.ru 06:49

Крупнейший акционер онлайн-ретейлера Asos, датский миллиардер Андерс Холх Повлсен, потерял троих детей в результате террористической атаки в Шри-Ланке.

Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке

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