Теракты на Шри-Ланке

Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-ЛанкеLenta.ru 06:49

Крупнейший акционер онлайн-ретейлера Asos, датский миллиардер Андерс Холх Повлсен, потерял троих детей в результате террористической атаки в Шри-Ланке.
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Датский миллиардер потерял троих детей при взрывах на Шри-Ланке

Газета.Ru09:08

Трое детей владельца ASOS погибли в результате терактов на Шри-Ланке

Интерфакс04:54

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей богатейшего бизнесмена Дании

РБК06:23

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании

Российская газета04:55

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

РИА Новости06:34

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos

Дождь05:11

В Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании

Газета Metro04:31
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 19:15, Ашберн

Трое детей датского миллиардера погибли в терактах в Шри-Ланке

Вести.UZ07:51
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
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