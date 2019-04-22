Теракты на Шри-Ланке
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOSРИА Новости 06:34
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Политика
В Киеве начался митинг в поддержку Порошенко
Обновлено в 12:40
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву, экс-главу администрации экс-президента Бориса Ложкина и экс-замглавы администрации Алексея Филатова для допроса по делу бизнесмена Сергея Курченко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные, опубликованные ведомством.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Хакасии экс-сотрудников колонии осудили за пытки над заключенными
Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
РФ представит свыше 200 вооружений на авиакосмическом салоне в Мексике
Обновлено в 04:49
Политика
США запретили миру покупать нефть у Ирана
США запретили миру покупать нефть у Ирана Отказ США от продления временных разрешений на закупку иранской нефти ставит под удар сделку Саудовской Аравии и России по сокращению добычи, то есть формат ОПЕК+.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Новгородские власти опровергли информацию о забастовке медиков
Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» сообщил в Twitter, что сотрудники скорой помощи в Окуловке начали «итальянскую забастовку».
Обновлено в 12:22
Происшествия
Гособвинение обжаловало возвращение дела Масляевой в прокуратуру
Гособвинитель подал апелляционную жалобу на решение вернуть в прокуратуру дело в отношении бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой «для устранения препятствий для его рассмотрения».
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Недалеко от Крыма заметили военный самолет США
Сегодня на мониторинговых сервисах появились сообщения о приближении американского военного самолета к границам РФ.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
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Политика
В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено в 10:29
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
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Гаджеты
Nokia 9 PureView разблокируется чем угодно, даже жвачками
В сети стали сообщать, что при включенном сканере отпечатка пальца некоторым пользователям удалось разблокировать смартфон разными предметами.
Обновлено в 10:47
Политика
Зеленский заявил о намерении продолжить минский процесс
Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирующий на выборах президента Украины по данным всех экзит-поллов, заявил о намерении продолжить минский процесс.
Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес
Мама Меган Маркл прибыла в Лондон
Западные СМИ утверждают, что мама Меган Маркл — Дориа Рагланд — прибыла в Лондон в преддверии рождения ребенка герцогов Сассекских.
Обновлено вчера в 22:37
Гаджеты
В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold
Напомним, что гибкий смартфон оценили почти в две тысячи долларов.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»
Юриста смутил то факт, что прокурор отказался предоставить суду стул, которым Кокорин ударил чиновника Пака.
Обновлено в 12:00
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Культура
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах
Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 04:50
Экономика
Экономисты оценили влияние нацпроектов на рост ВВП
Эксперты Альфа-банка предполагают, что мультипликативный эффект от нацпроектов составляет 0,3. Таким образом, косвенный эффект в отношении роста экономики от реализации нацпроектов может составить в среднем в год не более 0,1% ВВП в 2019–2021 годах.
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Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено в 10:04
Спорт
Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры
Обновлено в 11:42
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Мизулина назвала запреты признаком свободы
Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.
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Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поздравила сестру с днем рождения и назвала ее «крыской»
В честь дня рождения старшей сестры Татьяны Ирина Шейк выложила в Инстаграме несколько совместных снимков.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Пугачева забыла слова собственной песни на вечеринке в честь юбилея
Пугачева забыла слова собственной песни на вечеринке в честь юбилея Грандиозное празднование 70-летия Аллы Борисовны состоялось 20 апреля.
Обновлено в 10:14
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Политика
Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну
Государственная погранслужба Украины заявила, что у бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда в страну.
Обновлено в 13:04