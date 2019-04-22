Теракты на Шри-Ланке
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOSРИА Новости 06:34
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
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Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах
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Определен график отключения горячей воды в Москве
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Суд согласился пойти навстречу футболисту «Зенита» и сборной России Александру Кокорину, который продолжает находиться в СИЗО «Бутырка».
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Елена Ильиных завершила карьеру
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Учителей Саратова заставляют участвовать в акции «Бессмертный полк»
Учителя жалуются, что участвовать в акции «Бессмертный полк» заставляют и их самих, и школьников.В прошлом году на шествие в Саратове, по оценке организаторов, пришло около 50 тыс. человек, однако затем выяснилось, что, к примеру, сотрудникам подразделений МЧС региона была спущена разнарядка по распоряжению теперь уже экс-начальника регионального управления Игоря Качева.
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Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
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