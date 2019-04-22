Теракты на Шри-Ланке

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOSРИА Новости 06:34

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
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На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

РИА Новости06:34

СМИ: в терактах на Шри-Ланке погибли трое детей акционера Asos

ТАСС06:26

В Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании

Газета Metro04:31

Трое детей владельца ASOS погибли в результате терактов на Шри-Ланке

Интерфакс04:54

Трое детей владельца Asos погибли при взрывах на Шри‐Ланке

Телеканал 360°04:53

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos

Дождь05:11

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей богатейшего бизнесмена Дании

РБК06:23
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 08:35, Ашберн

Трое детей датского миллиардера погибли в терактах в Шри-Ланке

Вести.UZ07:51
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 08:35, Ашберн
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