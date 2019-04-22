Теракты на Шри-Ланке

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOSРИА Новости 06:34

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
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Датский миллиардер потерял троих детей при взрывах на Шри-Ланке

Газета.Ru09:08

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos

Дождь05:11

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей богатейшего бизнесмена Дании

РБК06:23

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании

Российская газета04:55

Трое детей владельца ASOS погибли в результате терактов на Шри-Ланке

Интерфакс04:54

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

РИА Новости06:34

В Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании

Газета Metro04:31
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Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 10:09, Ашберн

Трое детей датского миллиардера погибли в терактах в Шри-Ланке

Вести.UZ07:51
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Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

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Туристы массово покидают Шри-Ланку после серии терактов

После воскресных терактов на Шри-Ланке, туристы начали массово покидать страну, об этом сообщил председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомес.
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Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

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Экономика

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Семнадцать дачных домов загорелись в двух садовых товариществах в Кстовском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:40
Политика

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Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
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В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
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