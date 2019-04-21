Теракты на Шри-Ланке
На Шри-Ланке произошёл восьмой взрывRT на русском 05:32
На Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв, сообщает AFP со ссылкой на полицию. Подробностей инцидента не приводится. Ранее сообщалось о седьмом взрыве, в котором погибли, по предварительным данным, два человека.
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Политика
Топ-менеджер Альфа банка оскандалился с Крымом
Не попавший в правительство Владимира Путина бывший вице-премьер, а ныне первый заместитель председателя «Альфа-банка» Олег Сысуев обвинил Россию в захвате Крыма и признался в том, что девяностые годы были для него золотыми.
Обновлено в 12:30
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Футбол
«Урал» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Обновлено в 11:45
Общество
Чайка открыл казачий кадетский корпус на Кубани
Генеральный прокурор России Юрий Чайка принял участие в открытии реконструированного казачьего кадетского корпуса на Кубани.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 215 человек
Обновлено в 09:33
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Британской королеве Елизавете II исполнилось 93 года
21 апреля британская королева Елизавета II празднует свой 93-й день рождения.
Обновлено в 10:13
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Авто
Умельцы создали гибрид Запорожца и Porsche
Умельцы из Белоруссии скрестили Запорожец и родстер Porsche Boxster S. Созданием гибрида занималась мастерская известного кастомайзера Юрия Шифа.
Обновлено в 06:39
Политика
Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено в 09:46
Политика
Студия «Квартал 95» запланировала съемки без Зеленского
Студия «Квартал 95», основанная кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, уже запланировала съемки и концерт без него.
Обновлено в 11:51
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено вчера в 23:41
Энергетика
Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти
На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
Обновлено в 12:05
Футбол
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу
Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Политика
С сухим счетом: Зеленский разгромил Порошенко на дебатах
Если действующий президент Петр Порошенко не пойдет завтра на массовые подлоги, то к вечеру новым главой государства с разгромным счетом станет Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку
В своем первом выступлении на государственном телевидении генерал аль-Бурхан заявил также, что совет заинтересован в скорейшей передаче власти гражданскому правительству, и обещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции.
Обновлено в 12:19
Футбол
Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»
Обновлено в 12:07
Кино
Китайские власти пригрозили отменой проката фильма «Мстители 4: Финал»
Китайские власти обеспокоены рекордным для страны подорожанием билетов на премьерные сеансы фильма "Мстители 4: Финал".
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Туле военнослужащий подорвался на гранате
По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Запуск двигателей ядерного бомбардировщика B-52 порохом попал на видео
В Сети появилось видео, на котором ядерный бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress заводит свои двигатели необычным способом - с помощью пороховых стартеров.
Обновлено в 12:09
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Кучма пожалел нового президента Украины
Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06