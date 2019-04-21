На Шри-Ланке произошёл восьмой взрывRT на русском 05:32

На Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв, сообщает AFP со ссылкой на полицию. Подробностей инцидента не приводится. Ранее сообщалось о седьмом взрыве, в котором погибли, по предварительным данным, два человека.

На Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв

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