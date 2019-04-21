На Шри-Ланке произошел восьмой взрывКоммерсантъ 05:18

В столице Шри-Ланки произошел взрыв. Это уже восьмой за последние сутки. В результате погибли трое полицейских, сообщает AFP.

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