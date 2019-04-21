Происшествия
На Шри-Ланке произошел восьмой взрывКоммерсантъ 05:18
В столице Шри-Ланки произошел взрыв. Это уже восьмой за последние сутки. В результате погибли три человека, сообщает AFP со ссылкой на полицию.
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Политика
Зеленский проголосовал и зачитал рэп
Обновлено в 04:54
Происшествия
В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы
Взрывы прогремели в двух церквях на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Об этом информирует AFP со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:43
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Руководитель компании SpaceX Илон Маск в субботу оставил несколько записей на русском языке в своем Twitter.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено 19 апреля в 08:02
Происшествия
У избирательного участка внезапно умер украинец
В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Валентина Титова о разводе с Владимиром Басовым: «Не смогла жить с алкоголиком»
Обновлено в 05:00
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Политика
Белоруссия временно ограничила экспорт нефти
Белорусский концерн «Белнефтехим» ограничил экспортные поставки нефти из-за некачественного сырья, сообщил зампредседателя компании Владимир Сизов на заседании оперативного штаба.
Обновлено в 06:31
Единоборства
Теренс Кроуфорд досрочно победил Амира Хана
Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд одержал досрочную победу в шестом раунде над экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Амиром Ханом в поединке 20 апреля в Бруклине (США).
Обновлено в 00:56
Политика
На Украине избирательница закусила бюллетенем для голосования
Напомним, что сегодня на Украине проходит второй тур президентских выборов.
Обновлено в 05:21
Политика
Лавров объяснил, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году по просьбе Парижа и Берлина, поскольку победитель Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в стране за "две-три недели".
Обновлено в 04:31
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено в 05:40
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика
МИД Мексики обвинил патрули США в вымогательствах у мигрантов
В МИД Мексики подчеркнули, что патрулирование и обеспечение безопасности государственной границы, проводимое вне законных структур США, угрожает безопасности мигрантов.
Обновлено в 05:13
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Стали известны первые результаты экзитполов по результатам выборов на Украине
Известный общественный деятель и активист майдана Юрий Касьянов на своем канале опубликовал первые результаты, полученные от людей, которые проводят экзитполы-опросы жителей Украины на выходах с избирательных участков.
Обновлено в 06:29
Политика
Невестка Порошенко обвинила жену Зеленского в лицемерии
Обновлено в 05:50
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Единоборства
Оверим нокаутировал Олейника на UFC Fight Night 149
В первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде.
Обновлено вчера в 16:04
Футбол
Полузащитник «Аякса» Зиеш попал в сферу интересов пяти топ-клубов
Как сообщает The Telegraph, Ливерпуль, Бавария, Манчестер Сити, Арсенал и Манчестер Юнайтед интересуются полузащитником Аякса Хакимом Зиешем.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области
"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
Обновлено в 06:28
Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Обновлено вчера в 20:34
Путешествия
«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию
Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Эр-Рияде при нападении ликвидировали четверых террористов, пишут СМИ
По меньшей мере четверо террористов ликвидированы при попытке совершить нападение на участок криминальной полиции на севере столицы Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 05:29