На Шри-Ланке произошел восьмой взрывКоммерсантъ 05:18

В столице Шри-Ланки произошел взрыв. Это уже восьмой за последние сутки. В результате погибли трое полицейских, сообщает AFP.

На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв

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