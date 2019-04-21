Теракты на Шри-Ланке

На Шри-Ланке произошел восьмой взрывКоммерсантъ 05:18

В столице Шри-Ланки произошел взрыв. Это уже восьмой за последние сутки. В результате погибли трое полицейских, сообщает AFP.
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Восьмой взрыв на Шри-Ланке устроил террорист-смертник

Интерфакс06:42

На Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв

RT на русском05:32

На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв

РИА Новости07:54

СМИ: на Шри-Ланке прогремели еще два взрыва

ТАСС07:06

СМИ сообщили об увеличении числа жертв взрывов на Шри-Ланке до 185

РБК06:01

Островное государство Шри-Ланка сегодня сотрясла серия взрывов

Эхо Москвы06:00

Восьмой взрыв прогремел на Шри-Ланке

НТВ05:27
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Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами»

Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.
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Лавров заявил, что Россия готова к серьезному разговору с США в НАТО

Если США хотят серьезного разговора с Москвой в НАТО, надо собирать Совет РФ-НАТО на уровне военных, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

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«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

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Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
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Политика

Захарова усмотрела нацизм в твите главы Минздрава Украины о выборах

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на пост министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун с хэштегом "Украина превыше всего".
Обновлено в 09:36
Авто

Эксперты назвали пять главных ошибок при выборе летних шин

Ошибка № 1. Многие при выборе шин отдают предпочтение более тяжелым моделям – дескать, чем выше вес, тем больше резины и металла в конструкции шины.
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Шоу-бизнес

Видео с выступлением Медведевой в латексном костюме появилось в сети

Выступление двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой на Ice Fantasia 2019 в Южной Корее обнародовал певец.
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Порошенко проголосовал на президентских выборах

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Политика

Кучма пожалел нового президента Украины

Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Космос

Роскосмос представил «музыку звезд»

Как пояснили в госкорпорации, пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды сверхвысокой плотности, которые имеют период вращения и определенную модуляцию излучения, приходящего к Земле.
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Армия и оружие

Ополченка ДНР пожертвовала собой во время атаки ВСУ

Обновлено в 02:35
Энергетика

Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов

Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы

Обновлено в 00:43
Политика

Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Политика

Пятилетний мальчик получил 50 тысяч за шутку про Зеленского

Обновлено в 10:47
Политика

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

Обновлено в 07:19
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
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Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
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Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»

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В Саранске двухлетняя девочка отравилась средством для чистки труб

Даша добралась до покупок и, открыв крышку пластиковой бутылки с надписью "Крот", она попробовала средство для чистки труб.
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Футбол

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу

Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
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Гаджеты

Как меняется популярность 2G, 3G и 4G на фоне внедрения 5G

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Обновлено в 05:31
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Самедов стал послом финала Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов назначен послом финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 03:42
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Украинцы в Австралии проголосовали за Порошенко

Обновлено в 11:14
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Происшествия

Мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, залезшего на крышу посольства Венесуэлы в Москве.
Обновлено в 05:43
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У петербурженки угнали машину с таксой внутри

Обновлено в 09:56
Общество

Извержение огромного стратовулкана началось в Индонезии

Власти страны сообщили о введении запрета на приближение к вулкану ближе, чем 4 км. Извержению присвоен третий из четырех уровней опасности, в связи с чем местных жителей снабдили защитными масками для защиты от вулканического пепла.
Обновлено в 10:25
Общество

В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк»

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