Теракты на Шри-Ланке
На Шри-Ланке произошел восьмой взрывКоммерсантъ 05:18
В столице Шри-Ланки произошел взрыв. Это уже восьмой за последние сутки. В результате погибли трое полицейских, сообщает AFP.
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В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
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Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
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Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
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