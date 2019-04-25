Происшествия

На Шри-Ланке произошел новый взрывLenta.ru 00:37

На западе Шри-Ланки прогремел новый взрыв. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает местное издание News First со ссылкой на представителя полиции Рувана Гунаскеара. Взрыв произошел в городе Пугода, который находится в 37 километрах от столицы страны — Коломбо.
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На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

РИА Новости02:01

Новый взрыв прогремел на западе Шри-Ланки

News.ru00:48

На Шри-Ланке произошёл новый взрыв

RT на русском00:54

Новый взрыв прогремел на западе Шри-Ланки

Москва 2400:52

СМИ: на западе Шри-Ланки произошел взрыв

ТАСС00:27

На западе Шри-Ланки прогремел новый взрыв

РБК01:47

Взрыв прогремел на западе Шри-Ланки

Говорит Москва00:44
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Политика

Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Скандал на борту самолета устроил участник «Дома-2» Никита Турчин

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Геннадий Головкин прекратил сотрудничество с Абелем Санчесом

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин объявил о том, что прекращает сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, с которым он работал с 2010 года.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране

Верховная рада приняла закон об украинским языке, по которому его использование становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Обновлено в 04:23
Музыка

Группа «Любэ» выпустила клип на песню про Крымский мост

Российская музыкальная группа «Любэ» выпустила песню «По мосту» и видеоклип к ней, посвященные Крымскому мосту.
Обновлено в 04:36
Происшествия

На станции метро «Фрунзенская» погибла 16-летняя девушка

Несовершеннолетняя москвичка упала под поезд на станции метро «Фрунзенская», девушка погибла, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:37
Экономика

Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом

Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия

Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских

Обновлено в 03:52
Кино

Дейенерис подарила миру новый мем. Ее улыбка знакома каждому

Эмилия Кларк, а точнее Дейенерис Таргариен, подарила миру еще один — свою улыбку, пополнившую коллекцию смешных реакций, которые не выразить словами.
Обновлено вчера в 12:13
Политика

В Россию прибыл лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

На приграничной станции Хасан, что в Хасанском районе Приморья, с хлебом-солью встретили главу КНДР Ким Чен Ына, прибывшего туда на бронепоезде, сообщает «Интерфакс» со слов информированного источника.
Обновлено вчера в 04:06
Шоу-бизнес

У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс

Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Наука

Математики доказали гипотезу Шелдона из «Теории большого взрыва»

Математики Крис Спайсер и Карл Померанс сумели доказать гипотезу, озвученную в 73-й серии сериала «Теория большого взрыва» персонажем Шелдоном Купером.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Истребители F-35A и F-22 считают уязвимыми к взлому

Японское издание Nikkei сообщает, что американские специалисты нашли уязвимость в программном обеспечении истребителей F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 21:33
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ее неудовлетворительного качества, говорится в письме оператора польского участка магистрального нефтепровода PERN.
Обновлено в 02:42
Наука

Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия

Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в Вене

Обновлено в 03:35
Происшествия

В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей

Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
Обновлено в 01:44
Политика

Ущерб от природных пожаров в Забайкалье составил 1 млрд рублей

Ущерб от природных пожаров, произошедших 19 и 20 апреля в Забайкальском крае, оценивается в 1 млрд рублей, сообщил врио губернатора Александр Осипов в четверг на совещании по ситуации с природными пожарами, которое проводит в Чите президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:38
Хоккей

В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным

Обновлено в 00:34
Политика

Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Путешествия

Туроператоры отчитались о турах за рубеж по 38 руб

Восемь туроператоров заявили цифры, согласно которым средняя стоимость зарубежных туров у них не превысила 1 тыс. руб. До сих пор в списке туроператоров с самыми дешевыми турами лидировали компании с Дальнего Востока.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Футбол

Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗО

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева поделилась ожиданиями от 11-го заседания в Пресненскому суде города Москвы, передает Sport24.
Обновлено в 04:29
Футбол

Салах и Азар не попали в символическую сборную сезона АПЛ

PFA в своем твиттере огласила символическую сборную текущего сезона английской премьер-лиги.
Обновлено в 04:48
Экономика

Mail.Ru Group сократила прибыль из-за доначисленных налогов

Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) сократился на 25,9%, до 4,15 млрд руб. В компании объяснили негативную динамику показателей тем, что после налоговой проверки в первом квартале были зарегистрированы дополнительные начисления НДС в размере около 260 млн руб. По словам источника РБК, близкого к компании, речь идет о доначислении налогов, не уплаченных контрагентами Mail.Ru Group.
Обновлено в 02:52
Финансы

Банк Японии решил не менять процентную ставку

Банк Японии (Центробанк страны) по итогам заседания в четверг сохранил ключевую процентную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, следует из заявления регулятора.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области

Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Транспорт

В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда

В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.
Обновлено в 03:15
Политика

Президент Эстонии отвергла критику за встречу с Путиным

Обновлено в 02:11
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