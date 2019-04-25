Происшествия
На Шри-Ланке произошел новый взрывLenta.ru 00:37
На западе Шри-Ланки прогремел новый взрыв. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает местное издание News First со ссылкой на представителя полиции Рувана Гунаскеара. Взрыв произошел в городе Пугода, который находится в 37 километрах от столицы страны — Коломбо.
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Политика
Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов
На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
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Самый популярный среди мужчин эмодзи — огонь, следом идет зеленая галочка, а потом смеющийся до слез смайлик.
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Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
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В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Специалисты «Росконтроля» назвали лучший кагор
Всего были проверены образцы пяти брендов: российские «Массандра», «Солнечная долина» и «Ликерный» от завода «Надежда», а также греческий «Кагор со Святой горы Афон» и испанский Altra Terra.
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В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира
В Иркутске завершился суд над тремя местными жителями, который зимой убили и ограбили женщину-ювелира из Таганрога.
Обновлено в 02:25
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Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным
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Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено вчера в 15:42
Транспорт
В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда
В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.
Обновлено в 03:15
Хоккей
Александр Овечкин объяснил вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
Серия первого раунда Кубка Стэнли между прошлогодним обладателем трофея «Вашингтоном» и «Каролиной» завершилась поражением столичного клуба в семи матчах.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Нет предела совершенству: Александр Васильев вынес «модный приговор» в отношении Марии Кожевниковой
Васильев считает, что совмещать съемки и роль матери не просто, но складывается впечатление, что артистке это не составляет особого труда.
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Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
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Религия
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Экономика
«Алтайэнергосбыт» увеличил выручку в I квартале 2019 года на 4%
Чистая прибыль «Алтайэнергосбыта» в январе-апреле 2019 года составила 75,2 млн рублей, то есть показатель увеличился в 4,4 раза по сравнению с уровнем 2018 года (16,9 млн рублей).
Обновлено в 00:45
Политика
Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
Обновлено вчера в 13:58
Баскетбол
«Клипперс» сократили отставание в серии с «Голден Стэйт»
«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА.
Обновлено в 02:22
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве составляет $74,61 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:21
Политика
WSJ: «Сирийский сценарий» на Кубе и в Венесуэле грозит США унижением
В материале говорится, что Вашингтон вновь обратился к давлению на Кубу. Команда Трампа полагает, что страна оказывает поддержку Мадуро.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Магаданской области в ДТП погибли три человека
ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.
Обновлено в 02:49
Политика
Путин утвердил ежегодную денежную выплату участникам ВОВ ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ко Дню Победы устанавливается ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей некоторым категориям граждан.
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Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Транспорт
ГИБДД опять усложнит получение водительских прав
Государственная автоинспекция разрабатывает новые меры, направленные на повышение требований к начинающим водителям.
Обновлено в 01:52
Экономика
Россияне стали продавать дачи из-за налогов
Как считают эксперты, данная статистика стала следствием дачной амнистии — по новым правилам дача будет облагаться налогом.
Обновлено 23 апреля в 03:54
Политика
Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей
Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях
Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
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Экономика
Mail.Ru Group сократила прибыль из-за доначисленных налогов
Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) сократился на 25,9%, до 4,15 млрд руб. В компании объяснили негативную динамику показателей тем, что после налоговой проверки в первом квартале были зарегистрированы дополнительные начисления НДС в размере около 260 млн руб. По словам источника РБК, близкого к компании, речь идет о доначислении налогов, не уплаченных контрагентами Mail.Ru Group.
Обновлено в 02:52