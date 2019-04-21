В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывыRT на русском 00:43

Взрывы прогремели в двух церквях на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Об этом информирует AFP со ссылкой на полицию.

В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы

Политика В штаб Зеленского пришла полиция В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.

Политика Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента Украины Явка на выборах президента Украины по состоянию на 16.00 мск составила 49,3% - гражданская сеть "Опора"

Происшествия Ростуризм дал рекомендации российским туристам на Шри-Ланке Ростуризм выпустил рекомендации для российских туристов в связи с террористическими атаками на острове, которые произошли 21 апреля.

Теннис Фоньини впервые в карьере выиграл «Мастерс» Фоньини допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5. На счету Лайовича 1 эйс, 3 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 4. Для 31-летнего итальянца этот титул стал девятым в карьере и первым на турнирах серии «Мастерс-1000».

Политика Кучма пожалел нового президента Украины Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».

Политика Суд отказался снять Зеленского с выборов Сегодня на Украине пройдет второй тур выборов главы государства, в котором примут участие действующий президент страны Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Финансы Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделе Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.

Футбол Гулиев выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Енисеем» Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Армия и оружие Ростех анонсировал выпуск секретной самоходной установки «Лотос» Серийное производство новейшего самоходного артиллерийского орудия 2С42 «Лотос» начнётся в 2020 году.

Шоу-бизнес Вслед за Волочковой Прохор Шаляпин опубликовал фото из бани Прохор Шаляпин опубликовал фото из бани. Ничего неприличного – артист в плавках скромно позирует на полке.

Общество В испанских аэропортах перешли на гендерно-нейтральные обращения Как отмечается, теперь в воздушных гаванях можно услышать нейтральные обращения к пассажирам, без употребления форм женского или мужского рода.

Наука Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.

Шоу-бизнес Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.

Энергетика Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.

Политика Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами» Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.

Кино Режиссер Джон Синглтон перенес инсульт 51-летний американский режиссер, сценарист, актер и продюсер Джон Синглтон перенес инсульт, сообщает Variety.

Политика Захарова усмотрела нацизм в твите главы Минздрава Украины о выборах Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на пост министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун с хэштегом "Украина превыше всего".