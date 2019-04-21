Теракты на Шри-Ланке

В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывыRT на русском 00:43

Взрывы прогремели в двух церквях на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Об этом информирует AFP со ссылкой на полицию.
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Взрывы на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Факты

ТАСС06:13

Взрывы на Шри-Ланке. Главное

Коммерсантъ04:11

Момент взрыва в церкви на Шри-Ланке попал на видео

РИА Новости05:17

В результате взрывов на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев

Интерфакс04:07

Появилось видео взрыва в церкви на Шри-Ланке

РБК07:06

Остров без Пасхи: с чем связана серия терактов на Шри-Ланке

Известия09:50

Число погибших при взрывах на Шри-Ланке увеличилось до 207

RT на русском08:10
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Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Политика

Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента Украины

Явка на выборах президента Украины по состоянию на 16.00 мск составила 49,3% - гражданская сеть "Опора"
Обновлено в 11:11
Происшествия

Ростуризм дал рекомендации российским туристам на Шри-Ланке

Ростуризм выпустил рекомендации для российских туристов в связи с террористическими атаками на острове, которые произошли 21 апреля.
Обновлено в 08:58
Теннис

Фоньини впервые в карьере выиграл «Мастерс»

Фоньини допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5. На счету Лайовича 1 эйс, 3 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 4. Для 31-летнего итальянца этот титул стал девятым в карьере и первым на турнирах серии «Мастерс-1000».
Обновлено в 10:39
Политика

Кучма пожалел нового президента Украины

Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Политика

Суд отказался снять Зеленского с выборов

Сегодня на Украине пройдет второй тур выборов главы государства, в котором примут участие действующий президент страны Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 01:42
Происшествия

У петербурженки угнали машину с таксой внутри

Обновлено в 09:56
Финансы

Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделе

Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.
Обновлено 19 апреля в 11:37
Футбол

Гулиев выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Енисеем»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Обновлено в 10:53
Политика

Пятилетний мальчик получил 50 тысяч за шутку про Зеленского

Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Ростех анонсировал выпуск секретной самоходной установки «Лотос»

Серийное производство новейшего самоходного артиллерийского орудия 2С42 «Лотос» начнётся в 2020 году.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Вслед за Волочковой Прохор Шаляпин опубликовал фото из бани

Прохор Шаляпин опубликовал фото из бани. Ничего неприличного – артист в плавках скромно позирует на полке.
Обновлено в 02:02
Общество

В испанских аэропортах перешли на гендерно-нейтральные обращения

Как отмечается, теперь в воздушных гаванях можно услышать нейтральные обращения к пассажирам, без употребления форм женского или мужского рода.
Обновлено в 07:38
Общество

Хабиров наградил жителей Сибая за борьбу с тлением руды в карьере

Обновлено в 09:13
Футбол

Игрок КХЛ дебютировал в футболе

Обновлено в 10:11
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

Данные экзит-пола: Зеленский получает 89% на востоке Украины

«Газета.ру» публикует данные экзит-пола.
Обновлено в 10:31
Наука

Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
Обновлено в 10:19
Футбол

«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Авто

5 машин с пробегом до 350 000 рублей с оцинкованным кузовом

Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
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В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции

Обновлено в 07:39
Энергетика

Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов

Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
Обновлено в 09:09
Общество

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 08:26
Политика

Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами»

Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.
Обновлено в 08:57
Кино

Режиссер Джон Синглтон перенес инсульт

51-летний американский режиссер, сценарист, актер и продюсер Джон Синглтон перенес инсульт, сообщает Variety.
Обновлено в 08:20
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«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Обновлено в 10:50
Политика

Захарова усмотрела нацизм в твите главы Минздрава Украины о выборах

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на пост министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун с хэштегом "Украина превыше всего".
Обновлено в 09:36
Авто

Седан Renault Logan в марте стал бестселлером марки в России

Обновлено в 02:20
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В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
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