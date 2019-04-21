Теракты на Шри-Ланке
В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывыRT на русском 00:43
Взрывы прогремели в двух церквях на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Об этом информирует AFP со ссылкой на полицию.
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Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Политика
Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента Украины
Явка на выборах президента Украины по состоянию на 16.00 мск составила 49,3% - гражданская сеть "Опора"
Обновлено в 11:11
Происшествия
Ростуризм дал рекомендации российским туристам на Шри-Ланке
Ростуризм выпустил рекомендации для российских туристов в связи с террористическими атаками на острове, которые произошли 21 апреля.
Обновлено в 08:58
Теннис
Фоньини впервые в карьере выиграл «Мастерс»
Фоньини допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5. На счету Лайовича 1 эйс, 3 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 4. Для 31-летнего итальянца этот титул стал девятым в карьере и первым на турнирах серии «Мастерс-1000».
Обновлено в 10:39
Политика
Кучма пожалел нового президента Украины
Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Политика
Суд отказался снять Зеленского с выборов
Сегодня на Украине пройдет второй тур выборов главы государства, в котором примут участие действующий президент страны Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 01:42
Происшествия
У петербурженки угнали машину с таксой внутри
Обновлено в 09:56
Финансы
Как изменится курс доллара и курс евро на следующей неделе
Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.
Обновлено 19 апреля в 11:37
Футбол
Гулиев выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Енисеем»
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Обновлено в 10:53
Политика
Пятилетний мальчик получил 50 тысяч за шутку про Зеленского
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Ростех анонсировал выпуск секретной самоходной установки «Лотос»
Серийное производство новейшего самоходного артиллерийского орудия 2С42 «Лотос» начнётся в 2020 году.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Вслед за Волочковой Прохор Шаляпин опубликовал фото из бани
Прохор Шаляпин опубликовал фото из бани. Ничего неприличного – артист в плавках скромно позирует на полке.
Обновлено в 02:02
Общество
В испанских аэропортах перешли на гендерно-нейтральные обращения
Как отмечается, теперь в воздушных гаванях можно услышать нейтральные обращения к пассажирам, без употребления форм женского или мужского рода.
Обновлено в 07:38
Футбол
Игрок КХЛ дебютировал в футболе
Обновлено в 10:11
Политика
Данные экзит-пола: Зеленский получает 89% на востоке Украины
«Газета.ру» публикует данные экзит-пола.
Обновлено в 10:31
Наука
Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля
В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
Обновлено в 10:19
Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Авто
5 машин с пробегом до 350 000 рублей с оцинкованным кузовом
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции
Обновлено в 07:39
Энергетика
Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов
Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
Обновлено в 09:09
Общество
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 08:26
Политика
Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами»
Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.
Обновлено в 08:57
Кино
Режиссер Джон Синглтон перенес инсульт
51-летний американский режиссер, сценарист, актер и продюсер Джон Синглтон перенес инсульт, сообщает Variety.
Обновлено в 08:20
Футбол
«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Обновлено в 10:50
Политика
Захарова усмотрела нацизм в твите главы Минздрава Украины о выборах
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на пост министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун с хэштегом "Украина превыше всего".
Обновлено в 09:36
Авто
Седан Renault Logan в марте стал бестселлером марки в России
Обновлено в 02:20
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06