На Шри-Ланке произошли три новых взрываLenta.ru 11:16

На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в пресс-службе вооруженных сил страны, пишет News1st в своем Twitter.

На Шри-Ланке произошли три новых взрыва

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