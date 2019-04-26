Происшествия

На Шри-Ланке произошли три новых взрываLenta.ru 11:16

На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в пресс-службе вооруженных сил страны, пишет News1st в своем Twitter.
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На Шри-Ланке произошли три новых взрыва

Lenta.ru11:16

На Шри-Ланке во время полицейской спецоперации произошло три взрыва

РБК11:46

Власти Шри-Ланки, где сегодня произошли три новых взрыва, закрывают школы и университеты на 10 дней

Эхо Москвы12:31

Три новых взрыва произошли на Шри-Ланке

RT на русском11:19

На Шри-Ланке произошли новые взрывы

Интерфакс12:08

Три новых взрыва произошли на Шри-Ланке

Газета.Ru11:12

На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

РИА Новости11:08
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Происшествия

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Происшествия

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Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
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Юрист назвал приговор Бутиной результатом политического заказа

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
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Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

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Спорт

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Серебряный призёр Олимпийских игр—2002, хореограф и постановщик Илья Авербух в ходе лекции в МГПУ рассказал, будет ли он ставить программы для фигуристки Евгении Медведевой на новый сезон.
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Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
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ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность

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Житель Чечни Расамбек Бекмурзаев был оправдан коллегией присяжных заседателей по делу об убийстве офицера ФСБ и двух военнослужащих МВД России в 2000 году.
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