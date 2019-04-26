Происшествия
На Шри-Ланке прогремели новые взрывыРамблер 11:39
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщается в твиттере местного издания News1st со ссылкой на пресс-службу армии.
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Путешествия
Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду
Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Обновлено в 03:23
Музыка
Rammstein выпустили новый клип на песню Radio
Немецкая группа Rammstein опубликовала новый клип на историческую тематику.
Обновлено в 12:43
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика
Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT рассказал, как в регионе будут отмечать пять лет со дня образования ЛНР.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции
Обновлено в 11:32
Общество
Прием заявлений на дополнительную социальную льготу в НИУ ВШЭ продлевается до 15 мая
В связи с повышенным интересом к пилотному проекту по предоставлению социальных льгот абитуриентам, ВШЭ приняла решение продлить срок приема заявлений до 15 мая.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован
Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:55
Финансы
Экономисты оценили решение Банка России сохранить ключевую ставку
Решение сохранить ключевую ставку было принято на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Внук Спартака Мишулина проиграл суд
Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено в 06:33
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Общество
Список подозреваемых в домогательствах священников опубликовали в США
Римско-католическая митрополия Нью-Йорка опубликовала имена 120 священнослужителей, обвиняемых в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 21:40
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Политика
МИД РФ: приговор Бутиной политически ангажирован
Приговор россиянке Марии Бутиной является позорным пятном на судебной системе США, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ.
Обновлено в 14:54
Спорт
Действующий чемпион мира по снукеру попал в больницу
Действующий чемпион мира по снукеру валлиец Марк Уильямс обратился в больницу из-за болей в грудной клетке после стартовой сессии встречи 1/8 финала чемпионата мира с англичанином Дэвидом Гилбертом.
Обновлено в 20:32
Происшествия
«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера
В Москве задержан и арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен.
Обновлено в 20:32
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Энергетика
Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть
Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:44
Политика
Владимир Путин прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь»
Президент России Владимир Путин прилетел в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» из Владивостока, где накануне провел переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие
Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети
Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено в 04:51
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Политика
Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Шоу-бизнес
Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери
Отец невесты голливудской звезды прокомментировал отношения дочери.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07