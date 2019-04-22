Происшествия
На Шри-Ланке прогремел новый взрывЕвропейско-Азиатские новости 22 апреля в 07:02
Сегодня в столице Шри-Ланки Коломбо прогремел новый взрыв, сообщает ТАСС. По предварительной информации, во время работ по разминированию сдетонировал набитый взрывчаткой фургон, который был припаркован недалеко от местной церкви. Данных о пострадавших пока нет.
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Война против христиан. Кто и зачем устроил взрывы в церквях на Шри-Ланке
РИА Новости22 апреля в 09:10
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
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