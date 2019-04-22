Происшествия
На западе Шри-Ланки прогремел новый взрывВести.Ru 00:45
На острове до сих пор действует комендантский час, напоминает телеканал "Россия 24". По данным СМИ, экстремисты также планировали устроить несколько взрывов на похоронах жертв терактов. Напомню, погибли почти 360 человек, не менее 500-от получили ранения.
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Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Обновлено в 06:13
Политика
Путин прокомментировал указ о гражданстве для жителей ЛНР и ДНР
24 апреля президент России Владимир Путин подписал "Указ об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России в упрощённом порядке".
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Авто
Новый Mercedes-Benz C-Class снова замечен на тестах
Компания Mercedes-Benz продолжает дорожные испытания седана C-Class следующего поколения – на сей раз немцы тестируют управляемость (видимо, «докручивают» ее до уровня новой BMW 3-Series).
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Спорт
Российский фигурист выполнил пятерной тулуп
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Бритни Спирс из-за стресса худеет на глазах
Как известно, болезнь отца Бритни Спирс переживала очень тяжело.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, переведена из реанимации в обычную палату, врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Обновлено в 04:29
Политика
Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
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Общество
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Гражданам, родившимся в период с 1928 по 1945 год включительно и проживающим в Тверской области, присвоили статус «дети войны».
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Музыка
Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост
Крымский мост стал главным героем песни и клипа «По мосту» группы «Любэ», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
Очередное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском районном суде Москвы 25 апреля началось с задержкой более чем в полчаса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Политика
Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики Порошенко
Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, заявил, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.
Обновлено в 06:13
Политика
Посол ФРГ в США отметила опасность санкций против России для ЕС
Посол Германии в США Эмили Хабер попыталась убедить американских конгрессменов не принимать меры по ужесточению санкций против России, в частности, против энергетического сектора, пишет газета Bild.
Обновлено в 07:52
Авто
УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки»
Обновлено в 04:16
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Наука
Найдены камни, которые превращают свет в электричество
Ученым в неорганических элементах удалось обнаружить процесс фотосинтеза.
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Стал известен псевдоним Егора Крида после ухода из Black Star
Сегодня стало известно, что Егор Булаткин сохранил за собой право выступать под псевдонимом Крид.
Обновлено в 08:00
Общество
ВЦИОМ: 86% россиян считают себя счастливыми
Многие жители страны считают себя счастливыми в том числе в связи с наличием семьи (33%), хорошей работы (17%), жилищных условий (9%).
Обновлено в 06:38
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено в 02:37
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Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке
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НЛО вытворял пируэты в небе над Астраханью
Обновлено в 07:31
Политика
Путин подарил Ким Чен Ыну набор стаканов с подстаканниками
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина шашку и набор стаканов с подстаканниками.
Обновлено в 06:35
Политика
Названы сроки устранения проблем с качеством российской нефти
Представитель вице-премьера России Дмитрия Козака Илья Джус прокомментировал проблемы с качеством российской нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии
США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.
Обновлено в 06:09
Кино
Вышел новый трейлер «Люди в черном: Интернэшнл»
В YouTube опубликован трейлер фильма Ф. Гэри Грея «Люди в черном: Интернэшнл». Премьера фантастического боевика в России состоится 12 июня.
Обновлено в 06:14
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Никите Белых отказали в отсрочке уплаты 48 млн рублей штрафа
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Музыка
Сергей Соседов возмущен предложением почтить память Юлии Началовой
Сергей Соседов возмущен предложением почтить память покойной Юлии Началовой на фестивале «Славянский базар».
Обновлено в 07:21
Происшествия
Cуд отправил на принудительное лечение участника акции против пенсионной реформы в Москве
Тверской районный суд Москвы постановил направить на принудительное лечение в стационар Виктора Федосеева, которого обвиняли в нападении на полицейского на акции против пенсионной реформы 9 сентября.
Обновлено в 06:59