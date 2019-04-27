Происшествия

При перестрелке на Шри-Ланке погибло 15 человекLife.ru вчера в 23:22

По данным агентства, люди погибли в ходе перестрелки. При этом других подробностей пока не приводится. Ранее Лайф писал, что в городе Саммантураи на востоке Шри-Ланки террористы ИГИЛ* устроили несколько взрывов и перестрелку с полицией, чтобы избежать ареста.
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