Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелкиРоссийская газета вчера в 23:56
Ранее сообщалось, что в пятницу в городе Калмунай двое военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека получили ранения при обстреле неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии.
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Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
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Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске ликвидировали
Пожарные ликвидировали возгорание на территории завода «Красмаш» в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
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Общество
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Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
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Обновлено вчера в 11:08
Общество
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Детей приравняют к прицепам, а места установки камер рассекретят По данным неназванных источников, серьезные нарушения выявлены, к примеру, в Новгородской области, где в тендере на создание системы с бюджетом в 733 млн рублей участвовала всего лишь одна компания, а договор с ней был заключен чиновником, не имевшим на то никаких полномочий.
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Наука
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Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Американский профессор предрек конец «эры США»
Профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт заявил, что Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене.
Обновлено в 00:50
Космос
Первые организмы могли развиться до образования скалистых планет
Жизнь могла возникнуть в нашей Солнечной системе еще до того, как Земля закончила формироваться.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
В Совфеде оценили предложение Трампа отказаться от ядерного оружия
Обратил внимание российский политик и на то, что Трампу следует принять одностороннее решение – «например, продемонстрировать, что американцы действительно отказываются от ядерного оружия и собираются разоружаться».
Обновлено вчера в 04:05
Наука
Испытания на людях вакцины от рака толстой кишки проведены успешно
Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
Обновлено вчера в 15:32
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
ОБСЕ сообщила о въехавших на Украину машинах МЧС с мигалками
На территорию Украины въехали три автомобиля, на которых были надписи «МЧС России». Об этом говорится в сообщении ОБСЕ.
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 16:15
Общество
В мае в ГД внесут закон о продлении «дачной амнистии»
«Одно из последних изменений вступило в силу 4 августа 2018 года, когда были внесены поправки в Градостроительный кодекс, которые ввели новый уведомительный порядок строительства и оформления прав, при этом «дачная амнистия», как документ, прекратила свое действие с 1 марта 2019 года», — добавил Павел Крашенинников.
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Обновлено вчера в 21:39
Космос
Японии удалось создать искусственный кратер на астероиде Рюгу
Объявление агентства поступило после того, как зонд Hayabusa2 выпустил взрывное устройство на астероиде Рюгу в начале этого месяца, чтобы создать кратер на его поверхности и выкопать материал и узнать больше о происхождении жизни на Земле.
Обновлено 25 апреля в 09:50
Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 16:55
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
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Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
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Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Авто
Aston Martin выпустит спорткар Vantage на «механике»
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Обновлено вчера в 11:24