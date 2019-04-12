Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелкиРоссийская газета вчера в 23:56

Ранее сообщалось, что в пятницу в городе Калмунай двое военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека получили ранения при обстреле неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии.
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Reuters: при перестрелке на Шри-Ланке погибли 15 человек

ТАССвчера в 23:18

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Российская газетавчера в 23:56

СМИ: 15 человек погибли в ходе перестрелки на Шри-Ланке

Коммерсантъвчера в 23:34

Полиция сообщила о гибели 15 человек на Шри-Ланке после спецоперации

РБКвчера в 23:21

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РИА Новости00:08

На Шри-Ланке произошли еще три взрыва и перестрелка с террористами

ФедералПрессвчера в 16:31

Спецслужбы на Шри-Ланке вступили в перестрелку с предполагаемыми террористами

Инфо24вчера в 11:46
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Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

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Президент России Владимир Путин включил нефтегазовые проекты страны (в том числе и реализуемые в УрФО) в список тех, которые укрепляют энергетическую безопасностью Евразии.
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Верховная рада Украины приняла закон об исключительном статусе украинского языка, сообщает ТАСС.
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До 1 июля правительство должно подготовить проекты нормативных актов, которые позволят закрепить в законодательстве понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», а также разделить сферы ответственности между ведомствами в этой сфере.
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Лодку Федора Конюхова сняли на камеру с самолета

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Обновлено вчера в 22:25
Авто

На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X

Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
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Происшествия

Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

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В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу

Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
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Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
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Происшествия

На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков

Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
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Армия и оружие

Власти США признали, что F-35 не пригоден к боевой службе

Военные самолеты F-35 не соответствуют требованиям боевой машины по решению военных задач.
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Армия и оружие

Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети

Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
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Зинаида Кириенко рассказала о последних днях жизни Элины Быстрицкой

Кириенко, коллега Быстрицкой по знаменитому "Тихому Дону", высказалась о смерти народной артистки СССР в программе Андрея Малахова "Прямой эфир".
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Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
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Почему россиянке грозит 20 лет тюрьмы за пачку антидепрессантов

Жительница Екатеринбурга Дарья Беляева подозревается в контрабанде наркотиков из-за покупки в интернете польского антидепрессанта.
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Показатели оценки эффективности губернаторов утверждены президентом

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Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
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