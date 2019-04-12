Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелкиРоссийская газета вчера в 23:56
Ранее сообщалось, что в пятницу в городе Калмунай двое военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека получили ранения при обстреле неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:35, Ашберн
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:00
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Путин назвал уральские проекты частью системы безопасности Евразии
Президент России Владимир Путин включил нефтегазовые проекты страны (в том числе и реализуемые в УрФО) в список тех, которые укрепляют энергетическую безопасностью Евразии.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Татарстане три человека погибли в ДТП с иномаркой
Женщина-водитель в субботу утром в Буинском районе Татарстана не справилась с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет, сама водитель и две пассажирки, не пристегнутые ремнями безопасности, погибли, мужчина получил травмы, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 01:26
Политика
На Украине официально приняли закон о языке
Верховная рада Украины приняла закон об исключительном статусе украинского языка, сообщает ТАСС.
Обновлено 25 апреля в 23:25
Политика
Путин поручил определить порядок изъятия земли за пожарные нарушения
До 1 июля правительство должно подготовить проекты нормативных актов, которые позволят закрепить в законодательстве понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», а также разделить сферы ответственности между ведомствами в этой сфере.
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала, почему попросила голосовать за дочь Алсу в музыкальном конкурсе
Понятно что Алсу ваша коллега по цеху, как говорится, но призывать голосовать за её дочь это как минимум не красиво, хотя бы потому что у каждого своё мнение и каждый способен сам осознанно сделать свой выбор, - резко отреагировали поклонники Юлии Ковальчук на просьбу певицы.
Обновлено в 01:38
Футбол
«Ливерпуль» снова стал лидером АПЛ, разгромив «Хаддерсфилд»
Обновлено в 00:11
Политика
В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено вчера в 02:02
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на камеру с самолета
Самолет чилийской авиации снял на видео весельную лодку «Акрос» Федора Конюхова, который выполняет одиночное кругосветное путешествие.
Обновлено вчера в 22:25
Авто
На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X
Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Крыму
В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.
Обновлено в 02:12
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу
Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек
Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
Караулову освободили из колонии
Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
Обновлено в 01:43
Происшествия
На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков
Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
Власти США признали, что F-35 не пригоден к боевой службе
Военные самолеты F-35 не соответствуют требованиям боевой машины по решению военных задач.
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие
Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети
Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено вчера в 04:51
Шоу-бизнес
Зинаида Кириенко рассказала о последних днях жизни Элины Быстрицкой
Кириенко, коллега Быстрицкой по знаменитому "Тихому Дону", высказалась о смерти народной артистки СССР в программе Андрея Малахова "Прямой эфир".
Обновлено вчера в 11:10
Религия
Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих
В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Авто
Внедорожник LADA 4x4 получит полностью независимую подвеску
Внедорожник выпускается в трех- и пятидверном вариантах кузова и двух спецверсиях: Urban и Bronto.
Обновлено вчера в 06:03
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено 24 апреля в 07:47
Происшествия
Почему россиянке грозит 20 лет тюрьмы за пачку антидепрессантов
Жительница Екатеринбурга Дарья Беляева подозревается в контрабанде наркотиков из-за покупки в интернете польского антидепрессанта.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Показатели оценки эффективности губернаторов утверждены президентом
Методику расчета показателя эффективности работы российских губернаторов предложил разработать президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 05:01
Авто
Названы самые надежные китайские автомобили
Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00