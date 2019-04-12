Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелкиРоссийская газета вчера в 23:56
Ранее сообщалось, что в пятницу в городе Калмунай двое военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека получили ранения при обстреле неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии.
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Музыка
Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения
Обновлено в 04:09
Политика
Путин назвал первоочередную тему возможных переговоров с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин отметил, что первоочередной темой его возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским станет вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 05:28
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 25 апреля в 23:59
Происшествия
В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими
Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Политика
Песков назвал возможное время проведения «Прямой линии» с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что "Прямая линия" с российским лидером Владимиром Путиным может состояться летом нынешнего года.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Финансы
Центробанк оставил ключевую ставку без изменений
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Кино
Россиянин покорил Эльбрус в честь финала «Мстителей»
Обновлено вчера в 11:46
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Путин назвал приговор Бутиной беспределом
Президент России Владимир Путин согласился с оценкой МИД РФ по поводу наказания для россиянки Марии Бутиной в США и назвал 18-месячный приговор беспределом.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Семья Спартака Мишулина выиграла суд у лжевнука актера
С помощью суда семья Мишулина получила официальный документ, согласно которому Еремеев — не родственник Спартака Васильевича.
Обновлено вчера в 08:11
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Религия
Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу
Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
Политика
Киев придумал наказание для России за выдачу паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что санкции в отношении России из-за упрощенной выдачи российских паспортов жителям Донбасса должны быть экономическими.
Обновлено вчера в 08:03
Хоккей
Третьяк считает, что Малкину и Овечкину не стоит играть в одном звене в сборной России
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что форвардам Александру Овечкину и Евгению Малкину не стоит выступать в одном звене на чемпионате мира.
Обновлено в 04:36
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Футбол
Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов
Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Экономика
Таможенные службы КНР и Казахстана будут обмениваться информацией о грузах
Председатель комитета государственных доходов Казахстана Марат Султангазиев уточнил, что таможенные службы договорились о взаимной передаче информации о грузах в режиме онлайн.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Футбол
Игроком «Фенербахче» интересуются «Спартак», «Зенит» и «Локомотив»
Агент Игор Митрески, который ранее играл за "Спартак", заявил, что игроком "Фенербахче" Эрифом Элмасом интересуются российские команды.
Обновлено в 03:58
Политика
Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки
Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол
«Ливерпуль» впервые выиграл 10 матчей подряд с 2006 года
Победа футбольного клуба «Ливерпуль», одержавшего победу над командой «Хаддерсфилд» в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ), стала десятой подряд во всех турнирах и это первое подобное достижение команды с 2006 года.
Обновлено в 04:17