Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелкиРоссийская газета вчера в 23:56

Ранее сообщалось, что в пятницу в городе Калмунай двое военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека получили ранения при обстреле неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Reuters: при перестрелке на Шри-Ланке погибли 15 человек

ТАССвчера в 23:18

На Шри-Ланке военные в перестрелке ликвидировали двух боевиков

РИА Новости00:08

СМИ: 15 человек погибли в ходе перестрелки на Шри-Ланке

Коммерсантъвчера в 23:34

На Шри-Ланке 15 человек, в том числе, шестеро детей погибли во время спецоперации против предполагаемых террористов

Эхо Москвы03:30

На Шри-Ланке произошли еще три взрыва и перестрелка с террористами

ФедералПрессвчера в 16:31

Боевики подорвали себя после перестрелки со спецназом на востоке Шри-Ланки

Daily Stormвчера в 11:30

Спецслужбы на Шри-Ланке вступили в перестрелку с предполагаемыми террористами

Инфо24вчера в 11:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:03, Ашберн
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Путешествия

Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук рассказала, почему попросила голосовать за дочь Алсу в музыкальном конкурсе

Понятно что Алсу ваша коллега по цеху, как говорится, но призывать голосовать за её дочь это как минимум не красиво, хотя бы потому что у каждого своё мнение и каждый способен сам осознанно сделать свой выбор, - резко отреагировали поклонники Юлии Ковальчук на просьбу певицы.
Обновлено в 01:38
Общество

Медведев поручил улучшить работу детсадов и школ

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию графиков работы детских садов и школ.
Обновлено в 03:24
Политика

Глава ФБР назвал Китай главной угрозой для США в области шпионажа

Директор ФБР США Кристофер Рэй в ходе выступления в Вашингтоне заявил, что Китай представляет наибольшую угрозу в области шпионажа для США.
Обновлено вчера в 09:19
Общество

Серьезные нарушения обнаружены в работе дорожных камер

Системы фиксаций нарушений правил дорожного движения в некоторых российских регионах работают с нарушениями, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» Белла Рамзи стала лицом благотворительной программы принца Уильяма

Исполнительница роли Лианны Мормонт стала амбассадором программы принца Уильяма, что подтвердила лично.
Обновлено в 00:50
Политика

На территорию Украины въехали три автомобиля с надписью «МЧС России»

Автомобили с номерами регистрации в Ростовской области без открытия тентов проехали через полосу, предназначенную для выезжающих с Украины.
Обновлено вчера в 22:04
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика

Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки

Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Политика

Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник

Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Кремль назвал сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным

«Прямая линия будет летом»,— сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 03:26
Политика

В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим

Обновлено вчера в 21:04
Космос

Накроет Землю тенью: Уфологи спрогнозировали появление Нибиру 28 апреля

По мнению уфологов, воскресенье Нибиру накроет Землю тенью и ледники положат конец всей жизни на планете.
Обновлено в 02:16
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено 25 апреля в 06:22
Происшествия

Троих полковников ФСБ арестовали по подозрению в коррупции

Сумма ущерба оценивается в 490 миллионов рублей Басманный суд Москвы заключил под стражу полковника ФСБ, бывшего сотрудника управления "К", Андрея Васильева, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:44
Хоккей

«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не принимал участия в матче так как восстанавливается после сотрясения мозга, которое он получил во время драки с российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в третьем матче первого раунда плей-офф.
Обновлено в 00:30
Автоспорт

Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Игры

Эксперты: через три года геймеры перейдут на консоли

Согласно отчету, в ближайшие три года около двадцати миллионов геймеров, игравших ранее на ПК, совершат переход на консольные версии.
Обновлено в 02:36
Политика

Депутат Рады заявил об угрозе экологической катастрофы на Украине

Депутат украинского парламента Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne предупредил, что на ряде предприятий Украины существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 02:15
Авто

Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza

Бренд Toyota готовится презентовать широкой общественности свой новый хэтчбек Glanza.
Обновлено вчера в 13:50
Общество

Правительство не планирует запрещать гражданам ввозить хамон и сыр

Российское правительство не обсуждает вопрос о запрете на ввоз в страну мясной и молочной продукции гражданами в багаже или ручной клади, сообщает информагентство «РИА» со ссылкой на источник в аппарате кабмина.
Обновлено вчера в 04:33
Политика

Путин заявил о важности российских нацпроектов для всей Евразии

На комплексную программу строительства магистральной инфраструктуры власти направят 6,35 трлн рублей (6,3 % ВВП, или чуть больше 130 млрд долларов), сообщил Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума «Один пояс – один путь» в Пекине.
Обновлено в 01:38
Политика

Си Цзиньпин поздравил Зеленского с победой на выборах

Глава КНР Си Цзиньпин поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 03:56
Политика

Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено вчера в 02:48
Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье

Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова.
Обновлено в 02:29
ещё по теме
Главное