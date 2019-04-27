Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелкиРоссийская газета вчера в 23:56
Ранее сообщалось, что в пятницу в городе Калмунай двое военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека получили ранения при обстреле неизвестными сотрудников полиции и солдат национальной армии.
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Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Хабаровском крае упал самолет Як-18
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
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Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала, почему попросила голосовать за дочь Алсу в музыкальном конкурсе
Понятно что Алсу ваша коллега по цеху, как говорится, но призывать голосовать за её дочь это как минимум не красиво, хотя бы потому что у каждого своё мнение и каждый способен сам осознанно сделать свой выбор, - резко отреагировали поклонники Юлии Ковальчук на просьбу певицы.
Обновлено в 01:38
Общество
Медведев поручил улучшить работу детсадов и школ
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию графиков работы детских садов и школ.
Обновлено в 03:24
Политика
Глава ФБР назвал Китай главной угрозой для США в области шпионажа
Директор ФБР США Кристофер Рэй в ходе выступления в Вашингтоне заявил, что Китай представляет наибольшую угрозу в области шпионажа для США.
Обновлено вчера в 09:19
Общество
Серьезные нарушения обнаружены в работе дорожных камер
Системы фиксаций нарушений правил дорожного движения в некоторых российских регионах работают с нарушениями, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Белла Рамзи стала лицом благотворительной программы принца Уильяма
Исполнительница роли Лианны Мормонт стала амбассадором программы принца Уильяма, что подтвердила лично.
Обновлено в 00:50
Политика
На территорию Украины въехали три автомобиля с надписью «МЧС России»
Автомобили с номерами регистрации в Ростовской области без открытия тентов проехали через полосу, предназначенную для выезжающих с Украины.
Обновлено вчера в 22:04
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки
Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Политика
Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник
Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Кремль назвал сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
«Прямая линия будет летом»,— сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 03:26
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим
Обновлено вчера в 21:04
Космос
Накроет Землю тенью: Уфологи спрогнозировали появление Нибиру 28 апреля
По мнению уфологов, воскресенье Нибиру накроет Землю тенью и ледники положат конец всей жизни на планете.
Обновлено в 02:16
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено 25 апреля в 06:22
Происшествия
Троих полковников ФСБ арестовали по подозрению в коррупции
Сумма ущерба оценивается в 490 миллионов рублей Басманный суд Москвы заключил под стражу полковника ФСБ, бывшего сотрудника управления "К", Андрея Васильева, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:44
Хоккей
«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не принимал участия в матче так как восстанавливается после сотрясения мозга, которое он получил во время драки с российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в третьем матче первого раунда плей-офф.
Обновлено в 00:30
Автоспорт
Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку
Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Игры
Эксперты: через три года геймеры перейдут на консоли
Согласно отчету, в ближайшие три года около двадцати миллионов геймеров, игравших ранее на ПК, совершат переход на консольные версии.
Обновлено в 02:36
Политика
Депутат Рады заявил об угрозе экологической катастрофы на Украине
Депутат украинского парламента Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne предупредил, что на ряде предприятий Украины существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 02:15
Авто
Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza
Бренд Toyota готовится презентовать широкой общественности свой новый хэтчбек Glanza.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Правительство не планирует запрещать гражданам ввозить хамон и сыр
Российское правительство не обсуждает вопрос о запрете на ввоз в страну мясной и молочной продукции гражданами в багаже или ручной клади, сообщает информагентство «РИА» со ссылкой на источник в аппарате кабмина.
Обновлено вчера в 04:33
Политика
Путин заявил о важности российских нацпроектов для всей Евразии
На комплексную программу строительства магистральной инфраструктуры власти направят 6,35 трлн рублей (6,3 % ВВП, или чуть больше 130 млрд долларов), сообщил Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума «Один пояс – один путь» в Пекине.
Обновлено в 01:38
Политика
Си Цзиньпин поздравил Зеленского с победой на выборах
Глава КНР Си Цзиньпин поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 03:56
Политика
Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено вчера в 02:48
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова: Юлию Началову раздражало вмешательство в ее здоровье
Певицу Юлию Началову очень раздражало вмешательство знакомых и друзей в ее здоровье, говорит ее подруга Ирина Салтыкова.
Обновлено в 02:29