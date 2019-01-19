На Ровненской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков от сетиИнтерфакс 02:44

"Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ровненской АЭС до 37%", - говорится в сообщении.

На Ровненской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков от сети

Авто Авто Эксперты назвали самые популярные автомобили Москвы в 2018 году

Экономика Экономика На Ровненской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков от сети "Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ровненской АЭС до 37%", - говорится в сообщении.

Общество Общество Умер самый богатый человек Филиппин Уточняется, что он умер во сне. Генри Си занял первое место в списке самых богатых людей Филиппин по версии Forbes в 2018 году.

Общество Общество В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ родов Беременные женщины в Саудовской Аравии больше не обязаны получать согласие мужчин на проведение родов.

Происшествия Происшествия При взрыве трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек El Financiero сообщает, что в результате произошедшего погибли по меньшей мере 20 человек, еще 54 пострадали.

Происшествия Происшествия Найдено тело еще одного летчика Су-34

Происшествия Происшествия СМИ: В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморья Неизвестные обокрали квартиру бывшего губернатора Приморского края бизнесмена Сергея Дарькина в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Общество Общество В Чувашии попросили списать долги за газ вслед за Чечней Член Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился в прокуратуру региона с просьбой списать долги населения республики за газ.

Авто Авто Tesla увольняет 7% постоянных сотрудников Генеральный директор Tesla Элон Маск (Elon Musk) объявил, что компания увольняет 7% постоянных сотрудников, стремясь сократить расходы и увеличить прибыль.

Армия и оружие Армия и оружие СNBC: Россия успешно испытала систему ПРО «Нудоль» Американский телеканал отмечает, что, по данным разведки США, российская система "Нудоль" будет выполнять именно противоспутниковые миссии, причем в 2018 году она была испытана дважды, а всего систему тестировали семь раз.

Общество Общество В ночь на Крещение над Москвой прошла снежная гроза Снежная гроза разразилась в ночь на Крещение в небе над Москвой, сообщают 19 января очевидцы природного явления в социальных сетях.

Происшествия Происшествия Взрыв прогремел в православном соборе УПЦ МП в украинских Сумах

Экономика Экономика Минсельхоз отметил рост цен на некоторые продукты На днях вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что предпосылок для роста цен на продукты выше темпов инфляции в этому году нет, но возможны всплески по отдельным товарам.

Теннис Теннис Джокович встретится с Медведевым в четвертом круге Australian Open

Культура Культура Известный советский сатирик скончался в США

Интернет Интернет Facebook тестирует новую соцсеть для подростков Как ранее сообщали «Кубанские новости», компания Facebook запустила новый сайт HR-направления, позволяющий публиковать и просматривать вакансии.

Происшествия Происшествия Пожар на складе в Благовещенске потушен Крупный пожар на складе с полистиролом в Благовещенске ликвидирован, пострадавших нет. Пожарные проводят проливку, передает ТАСС.

Авто Авто Новый кроссовер Chery Tiggo 7 приедет в Россию весной Китайский автопроизводитель Chery совсем скоро запустит на российский рынок новый флагманский кроссовер.

Общество Общество В Вологодской области начали продавать яйца поштучно В магазинах Вологодской области началась поштучная продажа яиц.

Политика Политика В Киеве рассказали, как на Украину попадает российская нефть Украина покупает в Белоруссии топливо, сделанное из российской нефти, так как у нее нет альтернатив.

Транспорт Транспорт В Москве на Ферганской улице второй раз за неделю просел грунт Участок Ферганской улицы в Москве временно перекрыли второй раз на этой неделе. Об этом сообщается в Twitter Московского транспорта.

Политика Политика Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина Гражданина России А. Жукова экстрадировали из Болгарии в Соединенные Штаты по обвинениям в кибермошенничестве в крупных размерах, сообщает пресс-служба посольства РФ в США.

Авто Авто Представлено обновленное семейство Ford Mondeo

Происшествия Происшествия Коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн украли в США

Недвижимость Недвижимость Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублей По информации "Яндекс.Недвижимость", стоимость одного квадратного метра в Knightsbridge Private Park, на которую ссылается The Insider, достигает 2 млн 612 тыс. руб. Таким образом, рыночная стоимость квартиры главы "Почты России" может превышать миллиард рублей.

Политика Политика Аваков рассказал о нарушениях кандидатов в президенты Украины Большинство кандидатов в президенты Украины ведут незаконную агитационную кампанию. Об этом сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.

Путешествия Путешествия На Бали планируют ввести налог для туристов

Наука Наука Названа смертельная опасность долгого сна для беременных