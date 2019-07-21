Футбол
В Сети появилось видео избиения ОМОНом фанатов в Ростове-на-ДонуГазета.Ru вчера в 20:32
По окончании матча случился неприятный инцидент. Когда зрители стали выходить со стадиона, в толпу ворвались сотрудники ОМОНа и начали избивать всех резиновыми дубинками. Позже в Сети появились видео с места события.
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После матча «Ростова» и «Спартака» произошло столкновение фанатов гостей с ОМОНом
RT на русскомвчера в 17:41
В соцсетях появилось видео столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом на «Ростов-Арене»
Donnews.ruвчера в 18:13
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:21, Вашингтон
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