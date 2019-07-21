По окончании матча случился неприятный инцидент. Когда зрители стали выходить со стадиона, в толпу ворвались сотрудники ОМОНа и начали избивать всех резиновыми дубинками. Позже в Сети появились видео с места события.

В Сети появилось видео избиения ОМОНом фанатов в Ростове-на-Дону

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