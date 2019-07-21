Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНомГазета.Ru вчера в 18:25
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com". В инциденте участвовали футбольные болельщики и сотрудники ОМОНа.
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с чего всё началось
На сайте Российской премьер-лиги сообщается, что в ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов.Znak.com01:02
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В соцсетях появилось видео столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом на «Ростов-Арене»
Donnews.ruвчера в 18:13
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