с чего всё началось

После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com". В инциденте участвовали футбольные болельщики и сотрудники ОМОНа.

На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом

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