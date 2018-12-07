Политика

Телеканал «Россия» показал сюжет с «дочерью Путина»
Дождь
вчера в 12:22

В программе «Вести в 20:00» 6 декабря на телеканале Россия вышел сюжет с участием Катерины Тихоновой, которую СМИ называют дочерью президента Владимира Путина. Она дала журналистам комментарий как руководитель Института развития «Иннопрактика».
Дождьвчера в 12:22
с чего всё началось
В программе
 «Вести в 20:00» 6 декабря на телеканале Россия вышел сюжет с участием Катерины Тихоновой, которую СМИ называют дочерью президента Владимира Путина.
Дождьвчера в 12:22

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Катерина Тихонова, которую называют дочерью Путина, дала первое интервью «России-24»

URA.Ru01:17

Катерина Тихонова, которую в прессе называют дочерью Владимира Путина, впервые дала интервью федеральному телеканалу

Эхо Москвывчера в 23:05

«Младшая дочь Путина»: Либералы напустили конспирологии из-за сюжета о молодых ученых в «Вестях»

Царьградвчера в 15:00

На «России 1» вышел сюжет с участием предполагаемой дочери Путина

Ведомостивчера в 12:45

«Радио Свобода»: девушка, которую называют дочерью Путина, впервые появилась на телеэкране

Znak.comвчера в 12:18

Телеканал «Россия» показал сюжет с предполагаемой младшей дочерью Путина

Говорит Москвавчера в 13:53

Телеканал «Россия» показал сюжет с «дочерью Путина»

Дождьвчера в 12:22
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Политика

Путин рассказал о последствиях хамства чиновников

Президент России Владимир Путин призвал членов "Единой России" тщательно следить за этикой, так как пренебрежение по отношению к людям имеет последствия.
Обновлено в 14:22
Политика

ФСБ назвала Крымский мост целью провокаций Украины

«Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив», — объявил он и напомнил о регулярно звучавших заявлениях с украинской стороны о том, что мост необходимо разрушить.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем

У британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем, учитывая повторение заявлений американской стороны, заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя заявление МИД Британии по использованию химоружия в Алеппо.
Обновлено в 14:26
Политика

В Польше попытались сорвать концерт ансамбля имени Александрова

Двое проукраинских активистов выскочили на сцену во время выступления ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова в польском городе Быдгоще и попытались сорвать концерт.
Обновлено в 14:07
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алексеевой

Обновлено в 14:35
Политика

Трамп сообщил об уходе главы аппарата Белого дома с поста в конце года

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце года.
Обновлено в 14:19
Политика

Трамп дал совет властям Франции на фоне протестов

Обновлено в 14:33
Политика

Поклонская прокомментировала «эсэсовское» фото Порошенко

Обновлено в 14:43
Политика

Абрамович вошел в британский черный список бизнесменов из России

В список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.
Обновлено в 13:52
Политика

Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам

Российское общество «глубоко инфантильно» и «за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес сделал в стране».
Обновлено в 14:42
Политика

Новым генсеком ХДС стал Пауль Цимиак

В ФРГ новым генеральным секретарем партии Христианско-демократический Союз (ХДС) избран лидер молодежной организации этой партии — 33-летний Пауль Цимиак.
Обновлено в 11:38
Политика

МИД КНР потребовал от Канады освободить финдиректора Huawei

Китай пригрозил Канаде «серьезными последствиями», если финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, обвиняемая в мошенничестве, не будет освобождена, сообщает Reuters со ссылкой на китайский МИД.
Обновлено в 13:21
Политика

Володин предложил создать единый список террористических организаций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призывает создать единый список террористических организаций.
Обновлено в 12:29
Политика

Эрдоган прокомментировал протесты во Франции

Акции протеста во Франции указывают на провал демократии и проблемы со свободой и соблюдением прав человека в Европе.
Обновлено в 14:15
Политика

Прекращение дружбы с Россией: Порошенко подпишет закон 10 декабря

Президент Украины Петр Порошенко в Twitter сообщил о намерении подписать 10 декабря закон о разрыве договора о дружбе между Украиной и России.
Обновлено в 12:39
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