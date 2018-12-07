с чего всё началось

В сюжете есть короткое интервью с Катериной Тихоновой, руководителем «Иннопрактики», которую Reuters называл младшей дочерью президента России Владимира Путина. В сюжете Тихонова рассказывает, что нейроцентр построен на синергии технологий и «на реальном спросе в экономике».

На «России 1» вышел сюжет с участием предполагаемой дочери Путина

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.

Политика Политика Литва ввела санкции против России Литва ввела санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

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Политика Политика «Газпром»: строительство «Северного потока — 2» идёт по графику Строительство «Северного потока — 2» идёт по согласованному графику, заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

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Политика Политика МИД РФ не получал от США доказательств нарушения договора РСМД Россия не получала от США документов, подтверждающих нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (РСМД), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Милане по итогам заседания совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

Политика Политика Скончался экс-президент Колумбии Бетанкур Экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур скончался в пятницу в столице страны Боготе, сообщило медицинское подразделение фонда Santa Fe de Bogota.