По фактам деятельности госкорпорации «Роскосмос» возбуждено 16 уголовных дел. Об этом во вторник, 27 ноября, со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного сообщает РИА Новости.

На «Роскосмос» завели 16 уголовных дел

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