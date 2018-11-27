Происшествия
На «Роскосмос» завели 16 уголовных дел
На «Роскосмос» завели 16 уголовных делLenta.ru05:25
По фактам деятельности госкорпорации «Роскосмос» возбуждено 16 уголовных дел. Об этом во вторник, 27 ноября, со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного сообщает РИА Новости.
Lenta.ru05:25
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Происшествия
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В Наро-Фоминске тренер наказал ребенка за ошибку ударом ногой в голову
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Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в Псковской области
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Происшествия
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Происшествия
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В Красноярске подростки ради забавы подожгли сверстника на катке
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Происшествия
В Подмосковье Lexus въехал в надземный пешеходный переход
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Происшествия
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