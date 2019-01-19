Экономика
На Ривненской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков от сетиИнтерфакс 02:44
"Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ривненской АЭС до 37%", - говорится в сообщении.
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Экономика
На Ривненской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков от сети
"Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ривненской АЭС до 37%", - говорится в сообщении.
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