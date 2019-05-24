Футбол

На Рамоса претендуют сразу четыре клубаЕвро-футбол.ру 15:14

Как сообщает источник, на Рамоса претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ювентус" и неназванный клуб из чемпионата Китая. Рамос стал игроком "Реала" в 2005-м году, выиграв с "королевским клубом" четыре чемпионских титула и четыре Лиги чемпионов.
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СМИ: четыре клуба претендуют на Рамоса

Спорт-Экспресс14:34

Рамос желает покинуть «Реал»

Sport.ru09:28

Рамосом интересуются 4 клуба

Чемпионат12:35

Рамос интересен «Ювентусу», «МЮ», «Ливерпулю» и клубу из Китая

Sports.ru13:44

В Испании сообщили, что Рамос намеревается покинуть «Реал»

Советский спорт09:31

Рамос может покинуть «Реал»

Газета.Ru08:20

Рамос попал в сферу интересов «Ювентуса», «МЮ», «Ливерпуля» и клуба из Китая

Матч ТВ14:33
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Футбол

Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Diario Sport.
Обновлено в 13:13
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Авто

Skoda показала первый вседорожный Superb Scout

В Братиславе бы представлен универсал повышенной проходимости Skoda Scout с увеличенным клиренсом на основе модели Superb.
Обновлено в 00:30
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

Обновлено в 06:28
Происшествия

В центре французского Лиона прогремел взрыв

Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

В России изучают вопрос создания электромагнитных ракет

Обновлено в 09:20
Культура

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети»

За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 14:47
Политика

Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая

22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие

Армия Сирии за 3 суток уничтожила в провинции Хама до 350 террористов

В юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама сирийская армия с 21 мая при отражении отражения атак боевиков исламистских группировок уничтожила до 350 террористов.
Обновлено в 15:39
Здоровье

Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин

Длительное пребывание на солнце без солнцезащитного крема может привести к ускоренному старению кожи, появлению морщин раньше срока и развитию онкологии.
Обновлено в 05:47
Общество

Племянница Скрипаля рассказала, откуда звонил ее дядя

По данным издания, Скрипаль позвонил племяннице 9 мая, чтобы поздравить ее с праздником, однако она не ответила — сообщение записал автоответчик.
Обновлено в 10:46
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Происшествия

Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов

Фотографию с выстроившимися в длинную очередь альпинистами опубликовал бывший непальский военнослужащий Нирма Пурья (Nirma Purja) в Twitter.
Обновлено в 10:05
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес

Стефания Маликова вышла в свет с новым бойфрендом

Парочка посещала светские мероприятия и во всю демонстрировала прекрасные отношения, которые царят между ними, но потом все закончилось.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

В российской армии появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:12
Политика

Нюта Федермессер подтвердила, что будет баллотироваться в Мосгордуму

Ранее Алексей Навальный попросил Федермессер не участвовать в выборах в этом округе.
Обновлено в 13:32
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Здоровье

Ограничение допуска родственников в реанимацию опровергли в Госдуме

Публикации СМИ о возможном ограничении допуска родственников в реанимацию из-за нового закона не соответствуют действительности.
Обновлено в 14:53
Авто

Китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado обновился

Самую большую и премиальную модель в линейки бренда сразу же назвали прямым конкурентом Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 00:37
Происшествия

В Туле неизвестный расстрелял полицейского

Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Футбол

Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе

Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Культура

Мединский осудил запрет песни «Темная ночь»

Министр культуры России Владимир Мединский считает запрет на исполнение в Гданьском музее Второй мировой войны композиции "Темная ночь" "чудовищным инцидентом".
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских официально поженились

Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено вчера в 07:17
Культура

Хореограф Мехдиев рассказал об особенностях работы с Сотсковой

Двукратный призер чемпионатов России Мария Сотскова выделяется из общей массы способностью широко импровизировать в постановках программ, заявил РИА Новости хореограф фигуристки Рамиль Мехдиев.
Обновлено в 14:52
Экономика

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В мечети в Кабуле произошел взрыв

Обновлено в 08:29
Происшествия

Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу

Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Общество

День славянской письменности: торжества прошли во всех регионах России

Российская столица сегодня стала центром торжеств Дня славянской письменности и культуры.
Обновлено в 13:46
Политика

На Порошенко завели третье уголовное дело

В Государственном бюро расследований подтвердили агентству УНН информацию о возбужденном уголовном деле, однако не сообщили, фигурирует ли там фамилия Порошенко.
Обновлено в 12:57
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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