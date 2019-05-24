Футбол
На Рамоса претендуют сразу четыре клубаЕвро-футбол.ру 15:14
Как сообщает источник, на Рамоса претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ювентус" и неназванный клуб из чемпионата Китая. Рамос стал игроком "Реала" в 2005-м году, выиграв с "королевским клубом" четыре чемпионских титула и четыре Лиги чемпионов.
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Футбол
Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Diario Sport.
Обновлено в 13:13
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Авто
Skoda показала первый вседорожный Superb Scout
В Братиславе бы представлен универсал повышенной проходимости Skoda Scout с увеличенным клиренсом на основе модели Superb.
Обновлено в 00:30
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Обновлено в 06:28
Происшествия
В центре французского Лиона прогремел взрыв
Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».
Обновлено в 12:53
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети»
За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 14:47
Политика
Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая
22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
Армия Сирии за 3 суток уничтожила в провинции Хама до 350 террористов
В юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама сирийская армия с 21 мая при отражении отражения атак боевиков исламистских группировок уничтожила до 350 террористов.
Обновлено в 15:39
Здоровье
Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин
Длительное пребывание на солнце без солнцезащитного крема может привести к ускоренному старению кожи, появлению морщин раньше срока и развитию онкологии.
Обновлено в 05:47
Общество
Племянница Скрипаля рассказала, откуда звонил ее дядя
По данным издания, Скрипаль позвонил племяннице 9 мая, чтобы поздравить ее с праздником, однако она не ответила — сообщение записал автоответчик.
Обновлено в 10:46
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Происшествия
Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов
Фотографию с выстроившимися в длинную очередь альпинистами опубликовал бывший непальский военнослужащий Нирма Пурья (Nirma Purja) в Twitter.
Обновлено в 10:05
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес
Стефания Маликова вышла в свет с новым бойфрендом
Парочка посещала светские мероприятия и во всю демонстрировала прекрасные отношения, которые царят между ними, но потом все закончилось.
Обновлено в 02:58
Политика
Нюта Федермессер подтвердила, что будет баллотироваться в Мосгордуму
Ранее Алексей Навальный попросил Федермессер не участвовать в выборах в этом округе.
Обновлено в 13:32
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Здоровье
Ограничение допуска родственников в реанимацию опровергли в Госдуме
Публикации СМИ о возможном ограничении допуска родственников в реанимацию из-за нового закона не соответствуют действительности.
Обновлено в 14:53
Авто
Китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado обновился
Самую большую и премиальную модель в линейки бренда сразу же назвали прямым конкурентом Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Футбол
Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе
Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Культура
Мединский осудил запрет песни «Темная ночь»
Министр культуры России Владимир Мединский считает запрет на исполнение в Гданьском музее Второй мировой войны композиции "Темная ночь" "чудовищным инцидентом".
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских официально поженились
Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено вчера в 07:17
Культура
Хореограф Мехдиев рассказал об особенностях работы с Сотсковой
Двукратный призер чемпионатов России Мария Сотскова выделяется из общей массы способностью широко импровизировать в постановках программ, заявил РИА Новости хореограф фигуристки Рамиль Мехдиев.
Обновлено в 14:52
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В мечети в Кабуле произошел взрыв
Обновлено в 08:29
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Общество
День славянской письменности: торжества прошли во всех регионах России
Российская столица сегодня стала центром торжеств Дня славянской письменности и культуры.
Обновлено в 13:46
Политика
На Порошенко завели третье уголовное дело
В Государственном бюро расследований подтвердили агентству УНН информацию о возбужденном уголовном деле, однако не сообщили, фигурирует ли там фамилия Порошенко.
Обновлено в 12:57