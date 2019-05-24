На Рамоса претендуют сразу четыре клубаЕвро-футбол.ру 15:14

Как сообщает источник, на Рамоса претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ювентус" и неназванный клуб из чемпионата Китая. Рамос стал игроком "Реала" в 2005-м году, выиграв с "королевским клубом" четыре чемпионских титула и четыре Лиги чемпионов.

На Рамоса претендуют сразу четыре клуба

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