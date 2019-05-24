Политика
Третье уголовное дело возбуждено против Порошенко на УкраинеФАН 09:18
Третье уголовное дело возбуждено на Украине против бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщил в пятницу бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Соответствующий пост Портнов опубликовал в Telegram.
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На Украине возбудили третье уголовное дело против экс-президента Порошенко
Московский Комсомолец08:40
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Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
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Следствие просит арестовать задержанных 23 мая чиновников Росреестра, Кадастровой палаты, городской администрации Махачкалы и гражданских, подозреваемых в торговле государственной землёй.
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Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США
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