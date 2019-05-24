Третье уголовное дело возбуждено против Порошенко на УкраинеФАН 09:18

с чего всё началось

Третье уголовное дело возбуждено на Украине против бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщил в пятницу бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Соответствующий пост Портнов опубликовал в Telegram.

Третье уголовное дело возбуждено против Порошенко на Украине

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