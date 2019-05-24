Политика

На Порошенко завели третье уголовное делоLenta.ru 12:57

Кроме того, ведомство приняло еще одно заявление — об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов, отметил Портнов. В Государственном бюро расследований подтвердили агентству УНН информацию о возбужденном уголовном деле, однако не сообщили, фигурирует ли там фамилия Порошенко.
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с чего всё началось
Сам Портнов добавил
, что помимо дела по «Кузнице на Рыбальском» ГБР в пятницу, 24 мая, зарегистрировало еще одно его заявление об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов экс-президентом Порошенко.
РБК09:44

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На Порошенко завели третье уголовное дело

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