Политика
На Порошенко завели третье уголовное делоLenta.ru 12:57
Кроме того, ведомство приняло еще одно заявление — об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов, отметил Портнов. В Государственном бюро расследований подтвердили агентству УНН информацию о возбужденном уголовном деле, однако не сообщили, фигурирует ли там фамилия Порошенко.
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На Украине возбудили третье уголовное дело против экс-президента Порошенко
Московский Комсомолец08:40
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