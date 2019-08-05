Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортовРИА Новости 14:13
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
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Финансы
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 01:00
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Арсенал сдетонировал по всем направлениям
Взрыв привел к эвакуации жителей Ачинска и скорректировал работу транспорта и промышленности В понедельник до глубокой ночи продолжались взрывы на территории войсковой части, расположенной рядом со стотысячным городом Ачинском в Красноярском крае.
Обновлено в 16:13
Политика
Британия призывает ПАСЕ ограничить полномочия России
Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в Ассамблее, сообщил постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.
Обновлено в 16:25
Экономика
Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%
Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Индия планирует разработать замену российским Ми-17
Отмечается, что Индия, при реализации своего проекта сможет получить не только эффективную замену российского геликоптера, а и поставлять новую машину на экспорт.
Обновлено в 13:30
Финансы
Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фоне
Российский рынок акций и рубль снизятся из-за резкого ухудшения внешнего фона.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заговорила о недостатках жизни с новым избранником
Многие подписчики Ксению поддержали, заявив, что так и есть, в ходе семейной жизни можно примириться далеко не со всеми недостатками партнёра.
Обновлено в 12:30
Музыка
Продажа билетов на фестиваль «Звезды на Байкале» откроется 6 августа
XIV Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» состоится в Иркутске с 4 по 13 сентября.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Британия объявила о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе
Великобритания присоединится к международной коалиции во главе с США по патрулированию Ормузского пролива для обеспечения безопасного судоходства.
Обновлено в 17:56
Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки
Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Две неопознанные ракеты запущены с территории Северной Кореи в сторону Японского моря, сообщает 6 августа Yonhap.
Обновлено в 20:08
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере Тила из АЗ
Обновлено в 13:39
Футбол
Консейсау дисквалифицирован на первый матч с «Краснодаром»
"Порту" проведёт первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Краснодара" без главного тренера Сержиу Консейсау.
Обновлено в 20:01
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Политика
Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав»
Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 18:57
Общество
Венгров призвали к бойкоту продукции Coca-Cola из-за гей-пропаганды
Член венгерской консервативной партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Иштван Болдог предложил устроить бойкот компании Coca-Cola после появления рекламы с изображением однополых пар.
Обновлено в 18:36
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 11:55
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Наука
Американские физики создали искусственное мини-солнце
Американские физики из Висконсинского университета смогли в лабораторных условиях создать мини-копию Солнца.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Тунисе пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю туристку из России
В тунисском городе Монастир пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку из России, приехавшую отдыхать на курорт вместе с родителями.
Обновлено в 17:52
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Авто
В Японии заметили обновленный Toyota Land Cruiser 200
На дорогах Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
Обновлено в 04:38