Политика

На Порошенко завели дело о подделке паспортовРИА Новости 14:13

Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
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с чего всё началось
Ранее Портнов, говоря о планах подать заявление, писал
, что необходимо установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить наличие у них зарубежной собственности, счетов и офшоров.
РБК14:52

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Андрей Владимирович Портнов
Украинский юрист
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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