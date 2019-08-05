с чего всё началось

Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.

На Порошенко завели дело о подделке паспортов

Финансы Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Происшествия СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.

Происшествия Арсенал сдетонировал по всем направлениям Взрыв привел к эвакуации жителей Ачинска и скорректировал работу транспорта и промышленности В понедельник до глубокой ночи продолжались взрывы на территории войсковой части, расположенной рядом со стотысячным городом Ачинском в Красноярском крае.

Политика Британия призывает ПАСЕ ограничить полномочия России Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в Ассамблее, сообщил постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

Экономика Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7% Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Армия и оружие Индия планирует разработать замену российским Ми-17 Отмечается, что Индия, при реализации своего проекта сможет получить не только эффективную замену российского геликоптера, а и поставлять новую машину на экспорт.

Шоу-бизнес Ксения Собчак заговорила о недостатках жизни с новым избранником Многие подписчики Ксению поддержали, заявив, что так и есть, в ходе семейной жизни можно примириться далеко не со всеми недостатками партнёра.

Музыка Продажа билетов на фестиваль «Звезды на Байкале» откроется 6 августа XIV Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» состоится в Иркутске с 4 по 13 сентября.

Армия и оружие Британия объявила о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе Великобритания присоединится к международной коалиции во главе с США по патрулированию Ормузского пролива для обеспечения безопасного судоходства.

Политика Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.

Происшествия Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.

Армия и оружие Северная Корея запустила две ракеты Две неопознанные ракеты запущены с территории Северной Кореи в сторону Японского моря, сообщает 6 августа Yonhap.

Политика В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

Футбол Консейсау дисквалифицирован на первый матч с «Краснодаром» "Порту" проведёт первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Краснодара" без главного тренера Сержиу Консейсау.

Политика Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.

Политика Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав» Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.

Общество Венгров призвали к бойкоту продукции Coca-Cola из-за гей-пропаганды Член венгерской консервативной партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» Иштван Болдог предложил устроить бойкот компании Coca-Cola после появления рекламы с изображением однополых пар.

Экономика Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Экономика Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Наука Американские физики создали искусственное мини-солнце Американские физики из Висконсинского университета смогли в лабораторных условиях создать мини-копию Солнца.

Происшествия В Тунисе пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю туристку из России В тунисском городе Монастир пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку из России, приехавшую отдыхать на курорт вместе с родителями.

Армия и оружие Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.