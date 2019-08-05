с чего всё началось

Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.

На Порошенко завели дело о подделке паспортов

Общество «Кока-коле» решили объявить бойкот из-за рекламы с геями Из-за рекламы один из представителей партии, Иштван Болдог (Istvan Boldog), призвал к бойкоту товаров «Кока-колы» на время «провокационной» рекламной кампании.

Здоровье Во время смога от лесных пожаров на Алтае снизились обращения за медпомощью Смог от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области не ухудшил состояние здоровья жителей Алтайского края.

Финансы США признали Китай валютным манипулятором Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.

Экономика Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85% Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".

Политика Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.

Космос Заправка в космос: в России создают проект подзарядки спутников на орбите Подзарядка на автомате Проект «космической бензоколонки» разработала группа ученых Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского –– крупнейшего политехнического вуза Минобороны, рассказали «Известиям» в академии.

Армия и оружие Российский Су-57 не смог догнать американские F-22 и F-35 Отмечается, что российские военные инженеры в области авиастроения систематически заявляют о том, что Су-57 в разы превосходит американские истребители пятого поколения, в реальности оказалось то, что самолет ВВС Российской Федерации уступает им по такой важной характеристике как скорость.

Наука В Европе и США начинаются масштабные испытания вакцины от ВИЧ В США и Европе в сентябре стартуют испытания передовой вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Общество Эти знаки Зодиака чаще других становятся алкоголиками Эксперты рассказали, что из знаков Зодиака ведет себя непредсказуемо во время алкогольного опьянения, пишут экспертные СМИ.

Футбол «Я сыграл по-русски». Фернандес рассказал о голе в ворота «Рубина» Автором единственного мяча в ворота хозяев поля стал один из лидеров армейского коллектива Марио Фернандес.

Экономика Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Футбол Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".

Политика Клинтон и Обама призвали ужесточить контроль над оборотом оружия в США В США следует ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия, заявили бывшие президенты страны Билл Клинтон и Барак Обама.

Общество В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.

Экономика Россия снизила импорт продовольствия почти на треть за пять лет За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Политика В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

Космос Boeing обвинили в деградации космонавтики США Американская компания Boeing намеренно сдерживала развитие технологии дозаправки на околоземной орбите, в настоящее время считающейся наиболее перспективной для исследования дальнего космоса, пишет ArsTechnica.

Здоровье Алкоголь не стареет Отрицательное заключение Минэкономики на законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года опубликовано на портале нормативных правовых актов.