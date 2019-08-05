с чего всё началось

Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.

На Порошенко завели дело о подделке паспортов

Политика Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крыма к России является одним из последствий "соперничества великих держав".

Армия и оружие Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.

Технологии Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

Общество Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.

Происшествия Замминистра обороны прибыл к месту пожара под Ачинском Замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков с группой специалистов прибыл к месту пожара на складах в Ачинском районе Красноярского края.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.

Технологии У AliExpress появятся офлайн-магазины в России У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.

Здоровье В Челябинской области более 120 тысяч человек наблюдаются у психиатров Более 120 тысяч человек в настоящее время находятся под наблюдением у психиатров в Челябинской области, которая, по данным Минздрава РФ, стала пятой в списке регионов по числу пациентов с психическими расстройствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Политика Китай прекратил закупки американской сельхозпродукции Агентство отмечает, что сейчас китайские предприятия приостановили закупки сельхозпродукции из США, при этом комитет по тарифам Госсовета КНР допускает повышение ввозных пошлин на поставки американской сельхозпродукции со сделками после 3 августа, передает ТАСС, Это ответ на решение Вашингтона о введении пошлин в 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.

Космос Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.

Политика Рябков назвал США могильщиками ДРСМД Рябков добавил, что именно США стали могильщиками ДРСМД: они запустили и завершили процедуру одностороннего выхода из соглашения.

Политика Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.

Кино Среди персонажей киновселенной Marvel может появиться Красный Халк Среди персонажей фильмов киновселенной Marvel в скором будущем может появиться новый герой – Красный Халк.

Армия и оружие Великобритания присоединилась к коалиции США в Ормузском проливе Великобритания присоединилась к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе, в водах которого недавно произошло несколько инцидентов с танкерами, спровоцировавших военную напряженность между Ираном и странами Запада.

Общество В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Политика В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.

Общество Экологичные трубочки для напитков в McDonald’s оказались фейком С осени прошлого года все заведения McDonald's в Великобритании и Ирландии перешли с пластиковых трубочек на картонные, чтобы уменьшить вред для окружающей среды.

Происшествия Спасатели нашли тело погибшего российского альпиниста в Киргизии Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Киргизии, 5 августа специалисты ведомства начали спуск тела в базовый лагерь альпинистов.

Экономика Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.