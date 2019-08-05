Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортовРИА Новости вчера в 14:13
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Ранее Портнов, говоря о планах подать заявление, писал, что необходимо установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить наличие у них зарубежной собственности, счетов и офшоров.РБКвчера в 14:52
Подробнее о событии
Показать все источники
13 уголовных дел Петра Порошенко: экс-президенту может не хватить жизни
Московский Комсомолецвчера в 10:11
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 00:01, Ашберн
Шоу-бизнес
Актриса Анна Банщикова разводится после 12 лет брака
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крыма к России является одним из последствий "соперничества великих держав".
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Около 20 россиян задержали за массовую драку в Польше
Обновлено вчера в 11:12
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:04
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено вчера в 21:16
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева снова решилась на рискованный модный эксперимент
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 15:03
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Замминистра обороны прибыл к месту пожара под Ачинском
Замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков с группой специалистов прибыл к месту пожара на складах в Ачинском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Обновлено вчера в 22:44
Технологии
У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Здоровье
В Челябинской области более 120 тысяч человек наблюдаются у психиатров
Более 120 тысяч человек в настоящее время находятся под наблюдением у психиатров в Челябинской области, которая, по данным Минздрава РФ, стала пятой в списке регионов по числу пациентов с психическими расстройствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Китай прекратил закупки американской сельхозпродукции
Агентство отмечает, что сейчас китайские предприятия приостановили закупки сельхозпродукции из США, при этом комитет по тарифам Госсовета КНР допускает повышение ввозных пошлин на поставки американской сельхозпродукции со сделками после 3 августа, передает ТАСС, Это ответ на решение Вашингтона о введении пошлин в 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.
Обновлено вчера в 13:17
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик
Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
Рябков добавил, что именно США стали могильщиками ДРСМД: они запустили и завершили процедуру одностороннего выхода из соглашения.
Обновлено вчера в 04:38
Политика
Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре
В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено вчера в 12:09
Кино
Среди персонажей киновселенной Marvel может появиться Красный Халк
Среди персонажей фильмов киновселенной Marvel в скором будущем может появиться новый герой – Красный Халк.
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие
Великобритания присоединилась к коалиции США в Ормузском проливе
Великобритания присоединилась к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе, в водах которого недавно произошло несколько инцидентов с танкерами, спровоцировавших военную напряженность между Ираном и странами Запада.
Обновлено вчера в 21:50
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Экологичные трубочки для напитков в McDonald’s оказались фейком
С осени прошлого года все заведения McDonald's в Великобритании и Ирландии перешли с пластиковых трубочек на картонные, чтобы уменьшить вред для окружающей среды.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Спасатели нашли тело погибшего российского альпиниста в Киргизии
Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Киргизии, 5 августа специалисты ведомства начали спуск тела в базовый лагерь альпинистов.
Обновлено вчера в 07:01
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 03:39
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Обновлено вчера в 13:46