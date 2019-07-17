Политика
На Порошенко завели 11 уголовных делГазета.Ru 05:13
Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17
Новые свидетели появились в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 06:36
Политика
Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей
В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Первая партия из 8 тысяч автоматов АК-12 поступила на вооружение ЦВО
Первая партия автоматов нового поколения АК-12 из 8 тыс. единиц поступила в рамках гособоронзаказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Суд продлил арест 6 украинским морякам
Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:11
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
В Израиле назвали турецкие С-400 угрозой для ВВС США и НАТО
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Финансы
Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей
Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей.
Обновлено в 03:30
Происшествия
СК прекратил уголовное преследование певца Александра Новикова
Управление СК по Свердловской области в связи с отсутствием состава преступления прекратило уголовное преследование певца Александра Новикова, обвинявшегося в хищении денег пайщиков жилого комплекса, который строила компания артиста.
Обновлено в 06:30
Общество
Российский город попал в сотню самых безопасных в мире
Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке на серверы Национального агентства по доходам, когда были похищены личные данные миллионов граждан страны, власти опровергли предположения, что хакером является гражданин РФ, сообщил в среду начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями главной дирекции по Борьбе с организованной преступностью Болгарии Явор Колев.
Обновлено в 02:57
Политика
Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве
Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».
Обновлено в 06:02
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика
В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США
В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли
Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32
Экономика
Банк «Санкт-Петербург» предоставит ЛСР более 10 млрд рублей
Банк "Санкт-Петербург" и девелоперская группа ЛСР заключили три генеральных кредитных соглашения, в соответствии с которыми банк выделит в общей сложности 10,5 миллиарда рублей на финансирование текущей деятельности предприятий компании, сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 05:17
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии
«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Здоровье
Александр Беглов прибыл в Невский район с инспекцией
Обновлено в 05:53
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Технологии
ФРИИ вышел из проекта Legionfarm
Основатель Legionfarm Алексей Белянкин выкупил свою долю у Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), ранее проинвестировавшего в стартап 2,1 млн рублей.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Обновлено в 03:37
Футбол
Краневиттер решил покинуть «Зенит»
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер объявил о планах покинуть этим летом петербургский клуб.
Обновлено вчера в 14:56