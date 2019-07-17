Политика

На Порошенко завели 11 уголовных делГазета.Ru 05:13

Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Ранее адвокат Игорь Головань сообщил
 в своем блоге на сайте «Украинской правды», что Порошенко не намерен приходить на допросы в ГБР до выборов в Верховную раду Украины.
РБК04:57

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Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

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В отношении Порошенко и его соратников расследуют 11 уголовных дел

РЕН ТВ04:41

На Порошенко завели 11 уголовных дел

Газета.Ru05:13
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Происшествия

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Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

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Названа причина массового отравления детей в крымском лагере

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Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
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Финансы

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Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей.
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Происшествия

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Управление СК по Свердловской области в связи с отсутствием состава преступления прекратило уголовное преследование певца Александра Новикова, обвинявшегося в хищении денег пайщиков жилого комплекса, который строила компания артиста.
Обновлено в 06:30
Общество

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Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
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Политика

Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».
Обновлено в 06:02
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Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
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Политика

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Основатель Legionfarm Алексей Белянкин выкупил свою долю у Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), ранее проинвестировавшего в стартап 2,1 млн рублей.
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Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер объявил о планах покинуть этим летом петербургский клуб.
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