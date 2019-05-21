Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступленияхВести.Ru 15:46
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям. Заявление составил бывший член команды Виктора Януковича, бывший первый замглавы президентской администрации юрист Андрей Портнов.
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Потерял неприкосновенность: на Украине подан первый иск в отношении Порошенко
Московский Комсомолец20:15
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Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
Обновлено вчера в 20:50
Музыка
Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении
На официальном сайте Евровидения-2019 опубликованы результаты зрительского голосования.
Обновлено в 13:10
Хоккей
Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ
Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
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Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель
Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.
Обновлено в 05:33
Политика
Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»
Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 11:58
Экономика
Опрос выявил отношение россиян к развитию отечественного авиастроения
Большинство россиян (83%) уверены, что стране нужно развивать свое производство самолетов, даже если это потребует существенных финансовых затрат, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено в 10:00
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Футбол
«Интер» нацелился на Боатенга, «Бавария» оценивает игрока в € 20 млн
«Бавария» оценивает своего игрока в € 20 млн, однако готова обсудить цену с нерадзурри.
Обновлено в 17:56
Экономика
Антипинский НПЗ пошел на банкротство
Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Обновлено в 07:08
Энергетика
Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть
Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:35
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
В первом квартале прошлого года был зафиксирован хотя и небольшой, но все-таки рост доходов населения - на 1,4 %. А в целом за прошлый год он составил 0,1%. То есть практически они не росли, но власти впервые за последние пять лет хотя бы формально могли отчитаться о росте доходов и улучшении жизни россиян.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
В абсурде и фотошопе обвинили подписчики Анастасию Костенко
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Политика
Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко
ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Энергетика
Bloomberg сообщил о росте поставок российской нефти в США
На фоне ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты решили увеличить объемы закупок российской нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.
Обновлено в 20:14
Наука
Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов
Образование Бермудских островов не подпадало ни под один из этих случаев.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне
Активисты международной экологической организации Greenpeace в понедельник забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне.
Обновлено в 03:30
Политика
В Ереване сторонники Пашиняна начали блокировать здания судов
Утром в понедельник сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна, анонсировавшего накануне "второй этап революции" в стране, начали блокировать здания судов в Ереване.
Обновлено в 01:36
Политика
Порошенко переехал из администрации президента
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:04
Кино
Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься вместе с бывшим
Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", попросила создателей сериала распланировать график так, чтобы не пересекаться на площадке с коллегой Джеромом Флинном, который сыграл наемника Бронна, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах
Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:33
Здоровье
С начала года в США зарегистрировано 880 случаев заболевания корью
В США Центр по контролю над заболеваниями опубликовал доклад, в котором говорится, что с 1 января по 17 мая в стране выявлено 880 человек, заболевших корью.
Обновлено в 12:00
Общество
ЦИАН разослал пользователям советы по борьбе с застройкой скверов
В письме есть ссылка на сайт ЦИАН, которая ведет на полную версию статьи о защите скверов и содержит больше советов о том, как помешать их застройке.
Обновлено в 10:47
Политика
Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме
Обновлено в 11:48