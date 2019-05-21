На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступленияхВести.Ru 15:46

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям. Заявление составил бывший член команды Виктора Януковича, бывший первый замглавы президентской администрации юрист Андрей Портнов.

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.

Музыка Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении На официальном сайте Евровидения-2019 опубликованы результаты зрительского голосования.

Хоккей Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

Гаджеты В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.

Наука Определение эталона килограмма изменится с 20 мая 20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.

Происшествия В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.

Политика Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта» Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».

Экономика Опрос выявил отношение россиян к развитию отечественного авиастроения Большинство россиян (83%) уверены, что стране нужно развивать свое производство самолетов, даже если это потребует существенных финансовых затрат, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Шоу-бизнес Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.

Авто Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.

Экономика Антипинский НПЗ пошел на банкротство Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».

Энергетика Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Экономика Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян В первом квартале прошлого года был зафиксирован хотя и небольшой, но все-таки рост доходов населения - на 1,4 %. А в целом за прошлый год он составил 0,1%. То есть практически они не росли, но власти впервые за последние пять лет хотя бы формально могли отчитаться о росте доходов и улучшении жизни россиян.

Политика Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.

Политика Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.

Политика Зеленский призвал США ужесточить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Энергетика Bloomberg сообщил о росте поставок российской нефти в США На фоне ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты решили увеличить объемы закупок российской нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.

Наука Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов Образование Бермудских островов не подпадало ни под один из этих случаев.

Происшествия Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне Активисты международной экологической организации Greenpeace в понедельник забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне.

Политика В Ереване сторонники Пашиняна начали блокировать здания судов Утром в понедельник сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна, анонсировавшего накануне "второй этап революции" в стране, начали блокировать здания судов в Ереване.

Политика Порошенко переехал из администрации президента В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.

Кино Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься вместе с бывшим Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", попросила создателей сериала распланировать график так, чтобы не пересекаться на площадке с коллегой Джеромом Флинном, который сыграл наемника Бронна, сообщает The Sun.

Происшествия Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.

Здоровье С начала года в США зарегистрировано 880 случаев заболевания корью В США Центр по контролю над заболеваниями опубликовал доклад, в котором говорится, что с 1 января по 17 мая в стране выявлено 880 человек, заболевших корью.