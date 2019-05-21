Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступленияхВести.Ru вчера в 15:46
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям. Заявление составил бывший член команды Виктора Януковича, бывший первый замглавы президентской администрации юрист Андрей Портнов.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского похвасталась пышной грудью
Накануне в сети появились фотографии 20-и летней внучки Михаила Боярского Екатерины, отрывающейся на средиземноморском курорте.
Обновлено вчера в 05:11
Энергетика
Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть
Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:35
Кино
В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговых споров с США
Заключительную серию саги «Игра престолов» не показали в Китае из-за торговых споров с Америкой.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании
В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель
В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено вчера в 18:16
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Под Томском 17 часов тушили крупный пожар на пилораме
Пожарным потребовалось 17 часов, чтобы полностью потушить крупный пожар на территории лесоперерабатывающей организации в Томской области, сейчас возгорание ликвидировано, сообщает во вторник ГУМЧС по региону.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность
Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 19:49
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено вчера в 04:34
Наука
Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени
Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Влад Топалов: «Сын страшно бесит»
Вероятно, Топалов и Тодоренко, как многие современные родители, с ранних лет прививают малышу любовь к плаванию.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину
Прокуратура подала жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Обновлено вчера в 05:59
Общество
Нацбанк Беларуси представил обновленные банкноты
Национальный банк Беларуси презентовал банкноты с обновленным дизайном.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Юрий Беляев: «Был плохим отцом, потому что я артист»
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Обновлено вчера в 20:58
Экономика
Nike и Adidas попросили Трампа не повышать тарифы на обувь из Китая
Ранее Трамп обвинил Китай в срыве торговых переговоров и объявил о повышении пошлин на китайский импорт стоимостью $200 млрд.
Обновлено вчера в 15:28
Гаджеты
Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng
Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено вчера в 09:40
Музыка
«Евровидение» без музыки показал бельгийский телеканал
Бельгийский телеканал Een показал международный песенный конкурс "Евровидение-2019" без музыки. Ролик опубликован на его YouTube-канале.
Обновлено вчера в 21:09
Транспорт
В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов
Обновлено вчера в 20:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева устроила для детей прогулку на резиновых лодках по реке
Алла устроила вчера для детей путешествие по реке.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Кино
Джессика Честейн прокатилась в московском метро
"Пользуюсь метро как настоящий босс", — написала тогда Честейн. В отличие от своей коллеги, Джеймс МакЭвой не был многословен.
Обновлено вчера в 04:35
Футбол
«Локомотив» покажет финал Кубка России на своем стадионе
"Локомотив" на официальном сайте сообщил о том, что покажет на своем стадионе финальный матч Олимп-Кубка России против "Урала".
Обновлено вчера в 11:17