Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступленияхВести.Ru вчера в 15:46

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям. Заявление составил бывший член команды Виктора Януковича, бывший первый замглавы президентской администрации юрист Андрей Портнов.
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Порошенко обвинили в госизмене

Lenta.ruвчера в 20:56

Замглавы администрации Януковича подал заявление против Порошенко

РБКвчера в 19:32

На Украине заявили о подаче заявления против Порошенко

RT на русскомвчера в 18:47

Порошенко обвинили в госизмене

Газета.Ruвчера в 18:31

Бывшие чиновники обвинили Порошенко в госизмене

News.ruвчера в 16:41

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Вести.Ruвчера в 15:46

Украинский юрист подал заявление в Госбюро расследований по преступлениям Порошенко

ТАССвчера в 15:12
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Экономика

Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского похвасталась пышной грудью

Накануне в сети появились фотографии 20-и летней внучки Михаила Боярского Екатерины, отрывающейся на средиземноморском курорте.
Обновлено вчера в 05:11
Энергетика

Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть

Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:35
Кино

В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговых споров с США

Заключительную серию саги «Игра престолов» не показали в Китае из-за торговых споров с Америкой.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании

В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель

В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено вчера в 06:35
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено вчера в 18:16
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Под Томском 17 часов тушили крупный пожар на пилораме

Пожарным потребовалось 17 часов, чтобы полностью потушить крупный пожар на территории лесоперерабатывающей организации в Томской области, сейчас возгорание ликвидировано, сообщает во вторник ГУМЧС по региону.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность

Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 19:49
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено вчера в 04:34
Наука

Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия

Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено вчера в 10:08
Шоу-бизнес

Влад Топалов: «Сын страшно бесит»

Вероятно, Топалов и Тодоренко, как многие современные родители, с ранних лет прививают малышу любовь к плаванию.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы

Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину

Прокуратура подала жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Обновлено вчера в 05:59
Общество

Нацбанк Беларуси представил обновленные банкноты

Национальный банк Беларуси презентовал банкноты с обновленным дизайном.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Шоу-бизнес

Юрий Беляев: «Был плохим отцом, потому что я артист»

Обновлено вчера в 21:00
Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено вчера в 20:58
Экономика

Nike и Adidas попросили Трампа не повышать тарифы на обувь из Китая

Ранее Трамп обвинил Китай в срыве торговых переговоров и объявил о повышении пошлин на китайский импорт стоимостью $200 млрд.
Обновлено вчера в 15:28
Гаджеты

Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng

Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
Обновлено вчера в 17:42
Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено вчера в 09:40
Музыка

«Евровидение» без музыки показал бельгийский телеканал

Бельгийский телеканал Een показал международный песенный конкурс "Евровидение-2019" без музыки. Ролик опубликован на его YouTube-канале.
Обновлено вчера в 21:09
Транспорт

В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов

Обновлено вчера в 20:49
Шоу-бизнес

Алла Пугачева устроила для детей прогулку на резиновых лодках по реке

Алла устроила вчера для детей путешествие по реке.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Кино

Джессика Честейн прокатилась в московском метро

"Пользуюсь метро как настоящий босс", — написала тогда Честейн. В отличие от своей коллеги, Джеймс МакЭвой не был многословен.
Обновлено вчера в 04:35
Футбол

«Локомотив» покажет финал Кубка России на своем стадионе

"Локомотив" на официальном сайте сообщил о том, что покажет на своем стадионе финальный матч Олимп-Кубка России против "Урала".
Обновлено вчера в 11:17
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