Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступленияхВести.Ru вчера в 15:46
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям. Заявление составил бывший член команды Виктора Януковича, бывший первый замглавы президентской администрации юрист Андрей Портнов.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Общество
В Совфеде предложили узаконить понятие «отец-одиночка»
Автор проекта, председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов подчеркнул, что необходимо закрепить в законодательстве само понятие «отец-одиночка», сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 18:03
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено вчера в 19:43
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Наука
Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника
Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Здоровье
Названа основная угроза для женского сердца
Обновлено в 00:17
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
Обновлено 19 мая в 20:50
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Обновлено вчера в 15:39
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика
10 минут после инаугурации: Зеленский заявил, что распустит Раду
Глава Украины потребовал отменить закон о депутатской неприкосновенности Президент Украины Владимир Зеленский сразу после инаугурации распустил Верховную раду.
Обновлено вчера в 03:57
Экономика
Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»
Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено вчера в 03:33
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено вчера в 04:34
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Гаджеты
Huawei назовет свою операционную систему Hongmeng
Китайская компания Huawei сообщила, что разрабатывает свою операционную систему, которую планирует назвать Hongmeng.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии
Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Авто
Рестайлинговый Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году
Компания Ford официально объявила о запуске продаж рестайлинговой версии седана Ford Taurus на китайском рынке в нынешнем году.
Обновлено вчера в 21:14
Религия
Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны
Обновлено вчера в 20:58
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находилось 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено вчера в 09:47
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Кино
В Китае не показали финал «Игры престолов»
Телекоммуникационная компания Tencent, являющаяся эксклюзивным поставщиком контента телеканала HBO в Китае, не показала финал сериала «Игра престолов» из-за торговых разногласий Китая с США, сообщает Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 12:12
Культура
Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»
Журналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак получила новую работу: она назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты
С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Алена Апина осталась без любимой работы на радио
Алена Апина опубликовала в соцсети Instagram фотографию и рассказала поклонникам, что осталась без любимой работы на радио.
Обновлено вчера в 12:19
Музыка
Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении
Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42