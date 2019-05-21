Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступленияхВести.Ru вчера в 15:46

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям. Заявление составил бывший член команды Виктора Януковича, бывший первый замглавы президентской администрации юрист Андрей Портнов.
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Первый иск против Порошенко подали на Украине

Известиявчера в 21:21

Порошенко обвинили в госизмене

Lenta.ruвчера в 20:56

Украинский юрист подал заявление в Госбюро расследований по преступлениям Порошенко

ТАССвчера в 15:12

На Украине заявили о подаче заявления против Порошенко

RT на русскомвчера в 18:47

Порошенко обвинили в госизмене

Газета.Ruвчера в 18:31

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Вести.Ruвчера в 15:46

Замглавы администрации Януковича подал заявление против Порошенко

РБКвчера в 19:32
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Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Общество

В Совфеде предложили узаконить понятие «отец-одиночка»

Автор проекта, председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов подчеркнул, что необходимо закрепить в законодательстве само понятие «отец-одиночка», сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 18:03
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено вчера в 19:43
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Здоровье

Названа основная угроза для женского сердца

Обновлено в 00:17
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
Обновлено 19 мая в 20:50
Футбол

Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала

Обновлено вчера в 15:39
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика

10 минут после инаугурации: Зеленский заявил, что распустит Раду

Глава Украины потребовал отменить закон о депутатской неприкосновенности Президент Украины Владимир Зеленский сразу после инаугурации распустил Верховную раду.
Обновлено вчера в 03:57
Экономика

Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»

Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено вчера в 03:33
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено вчера в 04:34
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Гаджеты

Huawei назовет свою операционную систему Hongmeng

Китайская компания Huawei сообщила, что разрабатывает свою операционную систему, которую планирует назвать Hongmeng.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено вчера в 06:04
Политика

Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии

Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Авто

Рестайлинговый Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году

Компания Ford официально объявила о запуске продаж рестайлинговой версии седана Ford Taurus на китайском рынке в нынешнем году.
Обновлено вчера в 21:14
Религия

Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны

Обновлено вчера в 20:58
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находилось 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Общество

Составлен рейтинг самых хамских городов России

Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено вчера в 09:47
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Кино

В Китае не показали финал «Игры престолов»

Телекоммуникационная компания Tencent, являющаяся эксклюзивным поставщиком контента телеканала HBO в Китае, не показала финал сериала «Игра престолов» из-за торговых разногласий Китая с США, сообщает Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 12:12
Культура

Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»

Журналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак получила новую работу: она назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено вчера в 19:53
Политика

Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты

С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Алена Апина осталась без любимой работы на радио

Алена Апина опубликовала в соцсети Instagram фотографию и рассказала поклонникам, что осталась без любимой работы на радио.
Обновлено вчера в 12:19
Музыка

Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении

Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
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