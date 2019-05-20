Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступленияхВести.Ru 15:46
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям. Заявление составил экс-член команды Виктора Януковича, экс-первый замглавы президентской администрации юрист Андрей Портнов.
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Политика
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Обновлено в 12:37
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 12:41
Гаджеты
Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng
Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
Обновлено в 17:42
Игры
СМИ добились удаления из игры про снайпера миссии с убийством журналиста
The goal is to make the journalist "famous in a different way ." pic.twitter.com / nQy4Hzq97r — Lil Uzi Hurt (@ lostblackboy) 18 мая 2019 г. Учитывая, что журналисты достаточно часто подвергаются вполне реальным физическим атакам, а иногда и оказываются жертвами заказных убийств, неудивительно, что наличие такой миссии в Sniper 3D Assassin: Shoot to Kill всерьёз разозлило многих сотрудников СМИ.
Обновлено в 06:28
Культура
Фестиваль экранизаций «Читка» впервые пройдет в Москве
Первый фестиваль экранизаций "Читка", который объединит любителей кино и литературы, пройдет в Москве с 20 по 23 июня.
Обновлено в 11:43
Интернет
Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке
Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» на юге России покажут 10 тыс. единиц вооружения и военной техники
Более 10 тыс. единиц военной техники и вооружения продемонстрируют военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) на выставочных площадках Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2019" в конце июня.
Обновлено в 17:20
Политика
В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей
Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.
Обновлено в 16:58
Кино
Финал «Игры престолов» посмотрели более 19 млн человек в США
Обновлено в 18:44
Политика
США позволили Huawei возобновить свою деятельность
Минторг США позволил Huawei временно и ограниченно возобновить свою деятельность в стране.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Политика
Лавров оценил слова Зеленского о языковом расколе на Украине
Слова нового украинского президента Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола должны распространяться и на религиозную сферу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 11:23
Политика
Австрия отказалась предоставлять площадку прибывшим в Вену экспертам клуба «Валдай»
Представители Австрии отказались принимать участие и предоставлять площадку организаторам VI заседания европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" накануне открытия.
Обновлено в 14:22
Здоровье
В Волгоградской области клещи покусали 571 человека
По данным еженедельного мониторинга на сегодняшний день в медицинские организации обратились 571 человек, пострадавших от укусов клещей, что в целом не превышает среднемноголетних значений, сообщили ИА «Новый день» в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:52
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Космос
Незамерзающий океан Плутона объяснили месторождениями метана
Новая модель действительно выглядит убедительнее большинства предыдущих: с ее помощью можно объяснить не только то, как небольшой Плутон, несмотря на умеренное тепло от своего ядра, миллиарды лет сохраняет жидкий океан, но и то, почему при этом толщина его ледяной коры так значительно колеблется и, соответственно, почему у него столь сложный рельеф.
Обновлено в 13:33
Кино
Финал «Игры престолов» не понравился зрителям
Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
Обновлено в 13:12
Политика
Путин помиловал четверых осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено в 09:52
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие
В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Авто
Skoda показала обновленный Superb на видео
Skoda опубликовала новый тизерный видеоролик обновленного Superb. Судя по нему, впервые модель получит вседорожную модификацию Scout.
Обновлено в 04:03
Энергетика
Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть
Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:35
Здоровье
Диабет второго типа повышает риск развития болезней печени
Выяснилось, что наличие диабета второго типа может спровоцировать развитие смертельных заболеваний печени.
Обновлено в 09:42
Экономика
Правительство планирует увеличить пошлину за выдачу вида на жительство
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, увеличивающего госпошлину за выдачу вида на жительство до 5 тыс. рублей.
Обновлено в 14:55