На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступленияхВести.Ru 15:46

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям. Заявление составил экс-член команды Виктора Януковича, экс-первый замглавы президентской администрации юрист Андрей Портнов.

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

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Игры СМИ добились удаления из игры про снайпера миссии с убийством журналиста The goal is to make the journalist "famous in a different way ." pic.twitter.com / nQy4Hzq97r — Lil Uzi Hurt (@ lostblackboy) 18 мая 2019 г. Учитывая, что журналисты достаточно часто подвергаются вполне реальным физическим атакам, а иногда и оказываются жертвами заказных убийств, неудивительно, что наличие такой миссии в Sniper 3D Assassin: Shoot to Kill всерьёз разозлило многих сотрудников СМИ.

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