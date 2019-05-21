Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступленияхВести.Ru вчера в 15:46
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям. Заявление составил бывший член команды Виктора Януковича, бывший первый замглавы президентской администрации юрист Андрей Портнов.
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Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь».
Обновлено в 04:17
Наука
В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества
Обновлено в 05:21
Единоборства
Малиньяджи плюнул в лицо Лобову во время дуэли взглядов
Бывший чемпион мира по боксу американец Пол Малиньяджи плюнул в лицо ирландскому бойцу российского происхождения Артёму Лобову во время дуэли взглядов перед их боем в промоушене Bare Knuckle FC.
Обновлено в 04:47
Космос
На МКС испытали летающих роботов
Помимо роботов в систему Astrobee входит зарядная станция. Роботы могут свободно летать по МКС в условиях невесомости.
Обновлено 19 мая в 10:15
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Политика
США планируют ввести санкции против «Северного потока-2»
Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении "Северного потока-2".
Обновлено в 05:12
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20
Игры
Sony на видео показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5
Ранее были раскрыты некоторые особенности новой игровой консоли, а теперь в Сети опубликовали видео работы PlayStation 5. На встрече с инвесторами японская компания демонстрировала скорость работы PlayStation 5 и PlayStation 4 Pro.
Обновлено в 05:11
Гаджеты
Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android
Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы
Обновлено вчера в 21:51
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Чешский журналист объяснил страх Запада перед Россией
Россия пугает страны ЕС и США традиционными ценностями, которые эти государства пытаются уничтожить.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Общество
The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд
Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Ляшко потроллил Зеленского, приехав в Раду на велосипеде
Обновлено в 03:41
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте
Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.
Обновлено в 05:11
Транспорт
Дроны начнут мониторить состояние российских дорог с 2021 года
Система мониторинга состояния дорог в России в режиме реального времени может появиться в 2021 году.
Обновлено в 04:01
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.
Обновлено вчера в 09:37
Экономика
Лукашенко обсудил с Совмином проблему «ядовитой нефти»
Лукашенко подверг критике председателя Совмина за обширный доклад, посвящённый переговорам с Россией по нефтяным вопросам.
Обновлено в 05:53
Политика
Кремль прокомментировал массовое увольнение журналистов «Коммерсанта»
Факты, изложенные в статье о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая якобы стала поводом для увольнения журналистов, Песков комментировать не стал: «Мы слухами не занимаемся, слухи не комментируем, тем более кадровые слухи».
Обновлено в 05:36
Общество
В России упростили процедуру установления инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево
Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Политика
Посол Венесуэлы исключил появление военной базы РФ в стране
В марте 2019 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что у России нет планов создать в Венесуэле военную базу для размещения российских войск.
Обновлено в 05:44