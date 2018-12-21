Транспорт

На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей
РБК
04:41

Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.
РБК04:41

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URA.Ru04:44

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Интерфакс04:44
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