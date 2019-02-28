Футбол

«Барселона» обыграла «Реал» и вышла в финал Кубка Испании по футболуТАСС 27 февраля в 16:54

Реал — Барселона
0 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, 27 февраля
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
50′
Луис Суарес
Лукас Васкес Иглесиас
58′
65′
Серджи Бускетс
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
68′
69′
Рафаэль Варан
Каземиро
72′
73′
Луис Суарес
75′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Каземиро
Федерико Вальверде
75′
78′
Луис Суарес
Артуро Видаль
81′
Нелсон Семеду
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
81′
86′
Серджи Бускетс
Артур
Футболисты "Барселоны" со счетом 3:0 обыграли мадридский "Реал" в ответном матче полуфинала Кубка Испании и вышли в финал турнира. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Дублем в составе "Барселоны" отметился Луис Суарес (50-я и 73-я (пенальти) минуты).
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