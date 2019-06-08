Политика
На ПМЭФ подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн рублейИнтерфакс 07:11
XXIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) объединил более 19 тысяч участников из 145 стран мира, на его площадках подписано 650 соглашений ну сумму 3 трлн 100 млрд рублей, сообщил на итоговой пресс-конференции заместитель председателя оргкомитета ПМЭФ, советник президента России Антон Кобяков в субботу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей
Петербургский дневник07:01
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:14, Ашберн
Политика
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:21
Футбол
Дидье Дешам: «Сборная Франции получила серьезную пощечину»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от команды Турции в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 19:40
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Суд отправил Голунова под домашний арест
Никулинский суд Москвы отправил журналиста «Медузы» Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа.
Обновлено в 15:37
Политика
Пушков: США не позволили бы Украине иметь ядерное оружие
Сенатор Алексей Пушков заявил о том, что США не позволили бы Украине иметь ядерное оружие.
Обновлено в 11:06
Политика
МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России в суде ООН
Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили, что Международный суд ООН отклонит иск Украины против России до его рассмотрения по существу.
Обновлено в 12:55
Футбол
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории
Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в своей истории, обыграв национальную команду Сан-Марино со счётом 9:0.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Мощный удар ВКС РФ по боевикам в Сирии попал на видео
В субботу появилось видео мощного удара российской авиации по позициям боевиков в районе, севернее Хамы.
Обновлено в 14:37
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Сплошное очарование: принц Луи впервые поприветствовал подданных
После вся королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца и маленький Луи впервые имел возможность поприветствовать подданных Ее Величества.
Обновлено в 09:21
Здоровье
Игры со смертью: почему Алибасов выпил средство для труб
Всю неделю страна обсуждала запутанную историю с Бари Алибасовым, который вместо сока выпил средство для очистки труб «Крот».
Обновлено в 12:20
Космос
В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий
Обновлено вчера в 11:46
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»
Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено в 20:44
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Общество
15 важных текстов Ивана Голунова
Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.
Обновлено в 07:20
Наука
На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено вчера в 15:46
Наука
Ученые установили предел выносливости человека
Проанализировал ряд марафонских забегов и вело-заездов, ученым удалось установить предел человеческой выносливости.
Обновлено 06 июня в 07:59
Армия и оружие
Соловьева удивила реакция российских моряков на маневр крейсера США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился спокойной реакции российских моряков с противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским крейсером Chancellorsville в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 14:28
Происшествия
В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова
В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
Обновлено в 16:41
Авто
Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Энергетика
Республика Сербская и «Газпром» договорились о газификации
Компания «Газпром» и руководство Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, договорились о строительстве ветки газопровода от «Турецкого потока», которая позволит газифицировать республику.
Обновлено в 20:26
Футбол
Реформа Лиги чемпионов может исключить Россию из Лиги чемпионов
В Лиге чемпионов хотят сделать 4 группы по 8 команд, чтобы проводить по 14 матчей, а не шесть, как сейчас.
Обновлено в 06:54
Гаджеты
Обновление улучшило работу камеры в Huawei P30 Pro
Недавно компания Huawei выпустила обновление для смартфона Huawei P30 Pro, которое добавило режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив.
Обновлено в 10:47
Общество
В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина
На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32
Космос
Астрономы отметили отсутствие на Солнце пятен
Астрономы на протяжении двух недель наблюдали за активностью Солнца и отметили, что на его поверхности все это время отсутствуют пятна.
Обновлено в 06:35
Культура
Образовательный форум международной студвесны завершился в Ставрополе
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".
Обновлено в 13:09