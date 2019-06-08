На ПМЭФ подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн рублейИнтерфакс 07:11

XXIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) объединил более 19 тысяч участников из 145 стран мира, на его площадках подписано 650 соглашений ну сумму 3 трлн 100 млрд рублей, сообщил на итоговой пресс-конференции заместитель председателя оргкомитета ПМЭФ, советник президента России Антон Кобяков в субботу.

На ПМЭФ подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн рублей

Наука 75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.

Происшествия Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков прокомментировал решение суда по делу журналиста издания Ивана Голунова, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, на своей странице в Facebook.

Происшествия Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.

Футбол Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана Матчем в Брюсселе продолжился отборочный турнир к футбольному чемпионату Европы 2020 года в группе "I", где выступает и сборная России.

Происшествия Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.

Спорт Колобков: ждём решения представителей IAAF по восстановлению ВФЛА Министр спорта России Павел Колобков рассказал о процессе восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Футбол Cкончался тренер «Лейтон Ориент» Джастин Эдинбург Главный тренер «Лейтон Ориент» и бывший защитник «Тоттенхэма» Джастин Эдинбург скончался сегодня днем.

Политика Спикер Рады допустил вступление Украины в ЕС уже в 2025-2027 годах В 2025—2027 годах в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва, поэтому Украина имеет высокие шансы на вступление в Европейский союз (ЕС).

Общество Меган Маркл впервые появилась на публике через месяц после родов Меган Маркл впервые появилась на публике через месяц после родов: вместе с другими членами королевской семьи она приняла участие в праздновании официального дня рождения королевы.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Политика Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб Дуб, который в апреле прошлого года посадили президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон, погиб, сообщает газета Monde.

Общество Безнравственная Соболь довела беременную Симоньян до больницы По словам сотрудников "Эха Москвы", Соболь караулила Маргариту Симонян у входа около получаса, потом стала преследовать ее по коридорам.

Футбол Футболисты сборной России записали видеообращение травмированному Газинскому Футболисты сборной России поддержали травмированного партнёра Юрия Газинского, посвятив ему победу в отборочном матче чемпионата Европы — 2020.

Политика Путин ломает голову, как отменить пенсионную реформу В ряде СМИ появилась версия, согласно которой Кремль ищет варианты отменить или пенсионную реформу, не потеряв лицо.

Футбол Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.

Происшествия В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Шоу-бизнес Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова избивал беременную жену Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.