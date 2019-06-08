Политика

На ПМЭФ-2019 подписали 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублейАгентство Телеграф вчера в 08:56

За три дня Петербургского международного экономического форума участники подписали 650 соглашений на рекордные 3,1 трлн рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков, сообщает "Деловой Петербург".
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На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей

ТАССвчера в 08:35

На ПМЭФ подписали 650 соглашений на рекордную сумму 3,1 трлн рублей

78.ruвчера в 07:45

ПМЭФ в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира

РИА Новостивчера в 07:02

В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублей

RT на русскомвчера в 07:18

На ПМЭФ подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн рублей

Интерфаксвчера в 07:11

На ПМЭФ-2019 заключено 650 соглашений на 3,1 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 07:35

ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей

Петербургский дневниквчера в 07:01
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:29, Ашберн
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Сегодня, 9 июня, на город на Неве обрушится гроза, которая принесет за собой ливни и град.
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В Московской консерватории пройдет фестиваль «Рожденные Россией»

Мероприятие пройдет при содействии Фонда развития творческих инициатив.
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Политика

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Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

Суд отказался отправлять Голунова в СИЗО

Суд отказался удовлетворять требование о заключении под стражу, назначив в виде формы пресечения домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 15:31
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом

В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
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Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
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Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

На дне Черного моря у побережья Кубани разминировали боеприпасы

Водолазы Новороссийской военной морской базы Черноморского флота (ЧФ) завершили работы по отчистке акватории Черного моря у берегов Краснодарского края, где обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, говорится в предоставленном журналистам сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ.
Обновлено в 01:14
Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

В Казахстане пройдут выборы президента

Обновлено вчера в 17:02
Политика

На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании

В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено 07 июня в 17:27
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено вчера в 04:53
Наука

Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака

Обновлено 07 июня в 10:15
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
Обновлено вчера в 23:21
Музыка

Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Происшествия

На территории армянского монастыря Ахпат возник пожар

Обновлено вчера в 18:00
Единоборства

Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC

Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
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Политика

Умер младший брат Хиллари Клинтон

Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в Twitter о смерти своего младшего брата Тони Родэма.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы

В результате стрельбы в центре Оттавы погиб канадский музыкант из группы The Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл, известный в стране под псевдонимом Джахайан Джан (Jahiant Janh).
Обновлено вчера в 13:58
Космос

Москвичи смогут наблюдать Юпитер невооруженным глазом после 10 июня

Юпитер станет третьим по счету самым ярким объектом ночного неба после Луны и Венеры с 10 июня 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
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Единоборства

Петр Ян победил Риверу на UFC 238

Прошедшей ночью в Чикаго состоялся турнир UFC 238. В легчайшем весе российский боец Петр Ян уверенно победил американца Джимми Риверу.
Обновлено в 01:08
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Чрезмерное употребление орехов может спровоцировать рак печени

Диетолог Моника Рейнагель предостерегает всех от чрезмерного употребления орехов.
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Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
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Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
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Собчак и Виторган официально развелись

Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
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Армия и оружие

О массовой атаке дронов на аэропорт в Саудовской Аравии сообщили СМИ

Йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" с помощью беспилотников атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.
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Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
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Ефимова и Гринев одержали победы на турнире «Маре Нострум»

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