Политика
На ПМЭФ-2019 заключено 650 соглашений на 3,1 трлн рублейКоммерсантъ 07:35
«В текущем году было заключено рекордное количество соглашений, из них не составляющих коммерческую тайну — 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн руб.»,— рассказал господин Кобяков (цитата по ТАСС).
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ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей
Петербургский дневник07:01
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:32, Ашберн
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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
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Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
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Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
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Депутат украинской Рады Юрий Левченко заявил о необходимости "судить за госэкзамену" экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму.
Обновлено вчера в 18:28
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Су-22 выдержал попадание зенитной ракеты в Сирии
Боевики в Сирии попытались подбить самолет Су-22 военно-воздушных сил страны.
Обновлено вчера в 09:44
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Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
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Следствие попросит суд продлить срок задержания журналиста Голунова
Следствие будет просить Никулинский суд Москвы продлить срок задержания журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова на 72 часа по обвинению в попытке сбыта наркотиков, сообщил адвокат Павел Чиков, передает ТАСС.
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Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Футбол
«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева
Футбольный клуб «Валенсия» не стал использовать свое приоритетное право на приобретение российского форварда команды «Вильярреал» Дениса Черышева, сообщает 8 июня AS.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Юноша получил тяжелые травмы, прыгнув с Яхтенного моста в Петербурге
Как сообщало ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 2 августа 2018 года 33-летний мужчина прыгнул в Финский залив с Яхтенного моста, упал на воду плашмя, отбил внутренние органы и был увезен на «скорой» в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:42
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Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово
Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Футбол
Тихонов, Хлестов и Пименов провели автограф-сессию в Саранске
Бывшие футболисты сборной России Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Руслан Пименов в Саранске провели автограф-сессию для болельщиков перед матчем сборных России и Сан-Марино.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского: ВСУ расстреливают жилые дома Донбасса
По словам Мендель, имелось ввиду, что украинские каратели якобы попадаются на провокации, "когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы - из любого места, где находятся гражданские люди".
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Транспорт
В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11
Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Наука
Создана система ИИ для определения причин крика младенцев
Специалисты уверены: новый тип ИИ облегчит задачу родителям, часто затрудняющимся определить причину крика ребенка, а также поспособствует качественной заботе о малышах в медицинских учреждениях.
Обновлено 06 июня в 08:12
Футбол
«Урал» возвращает из аренды пять футболистов
Александр Щербаков выступал в высшем дивизионе чемпионата Кипра в составе клуба "Эносис" и выполнил со своей командой задачу на сезон – клуб сохранил прописку в лиге, заняв 10-е место.
Обновлено в 04:37
Авто
Британская Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором
По сравнению с более ранними моделями компании, внешний вид новинки делает акцент на увеличение прижимной силы и улучшение аэродинамики.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Венедиктов и Муратов поручились за Голунова
Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В машине главы московской компании при въезде на ПМЭФ нашли патроны
Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 7 июня при въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ, остановили Land Rover, за рулём которого сидел 55-летний москвич, президент компании «Интерпроком».
Обновлено в 04:43
Политика
Экс-глава СБУ возглавил список партии «Сила и честь» на выборах в Раду
Бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ), лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко возглавил её избирательный список на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
Бари Алибасов находится в больнице в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 10:26
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет
Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55