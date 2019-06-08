На ПМЭФ-2019 заключено 650 соглашений на 3,1 трлн рублейКоммерсантъ 07:35

«В текущем году было заключено рекордное количество соглашений, из них не составляющих коммерческую тайну — 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн руб.»,— рассказал господин Кобяков (цитата по ТАСС).

На ПМЭФ-2019 заключено 650 соглашений на 3,1 трлн рублей

Наука Ученые установили предел выносливости человека Проанализировал ряд марафонских забегов и вело-заездов, ученым удалось установить предел человеческой выносливости.

Происшествия Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.

Футбол «Манчестер Юнайтед» предложил € 95 млн за Кулибали Согласно источнику, английский клуб предложил неаполитанцам € 95 млн за 27-летнего футболиста, тогда как "адзурри" хотят выручить с его продажи более € 100 млн.

Здоровье Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.

Здоровье Эксперты оценили риски потребления энергетических напитков На фоне вышеизложенного, эксперты из Германии рекомендуют контролировать дозировку энергетических напитков, так как чрезмерное увлечение чревато риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Происшествия Журналиста Голунова отправили в больницу Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Происшествия Журналиста Голунова отправили в больницу Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Политика В Раде призвали судить Кравчука и Кучму за госизмену Депутат украинской Рады Юрий Левченко заявил о необходимости "судить за госэкзамену" экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму.

Политика Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.

Происшествия Следствие попросит суд продлить срок задержания журналиста Голунова Следствие будет просить Никулинский суд Москвы продлить срок задержания журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова на 72 часа по обвинению в попытке сбыта наркотиков, сообщил адвокат Павел Чиков, передает ТАСС.

Футбол «Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева Футбольный клуб «Валенсия» не стал использовать свое приоритетное право на приобретение российского форварда команды «Вильярреал» Дениса Черышева, сообщает 8 июня AS.

Происшествия Юноша получил тяжелые травмы, прыгнув с Яхтенного моста в Петербурге Как сообщало ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 2 августа 2018 года 33-летний мужчина прыгнул в Финский залив с Яхтенного моста, упал на воду плашмя, отбил внутренние органы и был увезен на «скорой» в тяжелом состоянии.

Футбол Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.

Футбол Тихонов, Хлестов и Пименов провели автограф-сессию в Саранске Бывшие футболисты сборной России Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Руслан Пименов в Саранске провели автограф-сессию для болельщиков перед матчем сборных России и Сан-Марино.

Армия и оружие Пресс-секретарь Зеленского: ВСУ расстреливают жилые дома Донбасса По словам Мендель, имелось ввиду, что украинские каратели якобы попадаются на провокации, "когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы - из любого места, где находятся гражданские люди".

Транспорт В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11 Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.

Наука Создана система ИИ для определения причин крика младенцев Специалисты уверены: новый тип ИИ облегчит задачу родителям, часто затрудняющимся определить причину крика ребенка, а также поспособствует качественной заботе о малышах в медицинских учреждениях.

Футбол «Урал» возвращает из аренды пять футболистов Александр Щербаков выступал в высшем дивизионе чемпионата Кипра в составе клуба "Эносис" и выполнил со своей командой задачу на сезон – клуб сохранил прописку в лиге, заняв 10-е место.

Авто Британская Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором По сравнению с более ранними моделями компании, внешний вид новинки делает акцент на увеличение прижимной силы и улучшение аэродинамики.

Происшествия Венедиктов и Муратов поручились за Голунова Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.

Происшествия В машине главы московской компании при въезде на ПМЭФ нашли патроны Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 7 июня при въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ, остановили Land Rover, за рулём которого сидел 55-летний москвич, президент компании «Интерпроком».

Политика Экс-глава СБУ возглавил список партии «Сила и честь» на выборах в Раду Бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ), лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко возглавил её избирательный список на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.

Армия и оружие ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».