Политика

На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублейТАСС 08:35

На ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей, заявил журналистам на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.
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На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей

ТАСС08:35

В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублей

RT на русском07:18

На ПМЭФ подписали 650 соглашений на рекордную сумму 3,1 трлн рублей

78.ru07:45

На ПМЭФ подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн рублей

Интерфакс07:11

На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей

Мойка7808:31

ПМЭФ в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира

РИА Новости07:02

ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей

Петербургский дневник07:01
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
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Россиянин Попов проиграл дебютный бой в UFC

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Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport

Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
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Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии

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Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии

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Сборная Франции проиграла Турции в матче отбора Евро-2020

Сборная Турции одержала домашнюю победу над командой Франции (2:0) в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

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Флагманский планшет Samsung на базе Snapdragon 855 не удивил своей производительностью

В однопоточном режиме устройство набрало 3506 баллов, а при использовании всех ядер однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855 результат составил 9788 баллов.
Обновлено в 02:28
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Президент Албании отменил выборы

Президент Албании Илир Мета отменил назначенные на 30 июня муниципальные выборы, передает Associated Press.
Обновлено в 21:13
Экономика

Расширение видов деятельности 9 ТОР в моногородах позволит привлечь более 60 резидентов

Расширение видов экономической деятельности в территориях опережающего развития в девяти моногородах позволит привлечь более 60 резидентов, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор Фонда развития моногородов, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева.
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Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
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Армия и оружие

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Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
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В Казахстане стартовали президентские выборы

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Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»

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Собчак и Виторган официально развелись

Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
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Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова

Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
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Козак сообщил о тайных переговорах о смене внешней политики Молдавии

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«Белые ленточки» в белых халатах. В Мурманской области минздрав ищет оппозиционеров среди врачей — такова инструкция, спущенная сверху

Мурманский минздрав ищет среди врачей несистемную оппозицию.
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