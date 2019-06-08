Политика
В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублейRT на русском 07:18
В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил советник президента России, зампредседателя оргкомитета Антон Кобяков.
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ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей
Петербургский дневник07:01
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:38, Ашберн
Политика
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Новак Джокович проиграл Доминику Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»
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Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 09:10
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Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова
Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Происшествия
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Ранее глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста, сообщил, что врачи скорой помощи, прибывшие на вызов в отделение полиции, где находился Голунов, диагностировали у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому и "настаивают на немедленной госпитализации".
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Обновлено вчера в 11:13
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Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео
Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
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В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова
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В Словении пройдет фестиваль «Душа баяна»
В Словении пройдет фестиваль «Душа баяна».
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Россия обратилась в суд ООН по поводу Украины
Россия рассчитывает, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении Москвой двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.
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Эрнст пообещал новый сезон шоу «Голос. Дети»
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В Минздраве сообщили о снижении смертности среди трудоспособных мужчин
В России сократилась смертность мужчин трудоспособного возраста. За последние шесть лет этот показатель снизился примерно на 18%.
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