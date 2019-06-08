Политика
На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублейТАСС 08:35
На ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей, заявил журналистам на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.
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ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей
Петербургский дневник07:01
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:34, Ашберн
Футбол
Смолов забил 100-й гол в карьере
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов преодолел отметку в сто голов, забитых за свою профессиональную карьеру.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Журналиста Голунова госпитализировали после задержания
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова госпитализировали, сообщил на своей странице в Facebook главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Из больницы Голунова привезли в суд
Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова из 71-й больницы доставили в Никулинский районный суд для избрания меры пресечения.
Обновлено в 13:05
Общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Синоптики предупредили москвичей о возможности стихийных бедствий из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7-8 градусов.
Обновлено в 08:57
Энергетика
Додик и Миллер договорились начать газификацию Республики Сербской осенью
Сообщается, что на встрече председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, президента Республики Сербской Жельки Цвиянович с главой "Газпрома" Алексеем Миллером была достигнута договоренность о проведении газа в этот государствообразующий субъект Боснии и Герцеговины (БиГ).
Обновлено в 10:13
Здоровье
Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей
В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак оформила официальный развод с Виторганом
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись. Брак знаменитой пары просуществовал 6 лет. У экс-супругов есть общий сын Платон.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Мария Порошина призналась, что страдает от одиночества
Артистка страдает от одиночества. Она призналась, что всегда была человеком семейным.
Обновлено в 08:29
Футбол
Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 13:29
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом
В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой»
«Значит Ирину все устраивало и она не хотела об этом говорить, ведь она, как пиявка, присосалась к мужу»,- отмечает блогер.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Конституционный суд Молдавии обязал Додона распустить парламент
Президент Молдавии обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.
Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала трогательное фото с мужем и сыном
Сегодня Настасья опубликовала трогательное фото с мужем и сыном, которое всего за несколько часов спровоцировало ажиотаж среди ее подписчиков.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Трамп санкционировал сделки с арабскими странами в обход Конгресса
Администрация президента США Дональда Трампа в обход Конгресса страны санкционировала свыше 20 сделок с арабскими государствами.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
Прокурор попросил арестовать Голунова на два месяца
Адвокат Динзе представила характеристики, данные Голунову – от гендиректора Forbes, главреда «Медузы» («Иван необычный, умный, внимательный журналист»), сопредседателя союза журналистов, главреда Slon (Republic) и других.
Обновлено в 14:29
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия
Дознаватель московской полиции покончил с собой в ОВД
В московском ОВД покончил с собой сотрудник полиции — дознаватель отдела полиции «Гольяново» Николай Корохов.
Обновлено в 13:35
Игры
Xbox объявила большую распродажу в честь E3 2019
Обновлено в 05:52
Политика
Лидер Партии социалистов избрана председателем парламента Молдавии
Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный избрана председателем парламента государства.
Обновлено в 09:17
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Музыка
Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ
Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».
Обновлено в 02:36
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено 05 июня в 14:43
Происшествия
Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова
Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.
Обновлено в 13:32
Политика
Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду
Парламент Молдавии в субботу, 8 июня, утвердил состав правительства во главе с лидером правой оппозиции Майей Санду.
Обновлено в 12:39
Игры
EA представила обложку Star Wars Jedi: Fallen Order
Послезавтра состоится мировая премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order, поэтому EA и Respawn начинают потихоньку подогревать интерес к демонстрации — сегодня разработчики представили обложку и основной постер сюжетного боевика.
Обновлено 06 июня в 11:14