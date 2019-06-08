Политика

На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублейТАСС 08:35

На ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей, заявил журналистам на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.
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На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей

Мойка7808:31

ПМЭФ-2019 установил рекорд: общая сумма подписанных соглашений превысила 3,1 триллиона рублей

Петербургский дневник07:01

Кобяков: крупнейшими делегациями на ПМЭФ стали китайская и американская

ТАСС08:36

На ПМЭФ подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн рублей

Интерфакс07:11

На ПМЭФ-2019 заключено 650 соглашений на 3,1 трлн рублей

Коммерсантъ07:35

ПМЭФ в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира

РИА Новости07:02

На ПМЭФ подписали 650 соглашений на рекордную сумму 3,1 трлн рублей

78.ru07:45
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:34, Ашберн
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Сообщается, что на встрече председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, президента Республики Сербской Жельки Цвиянович с главой "Газпрома" Алексеем Миллером была достигнута договоренность о проведении газа в этот государствообразующий субъект Боснии и Герцеговины (БиГ).
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Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
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«Значит Ирину все устраивало и она не хотела об этом говорить, ведь она, как пиявка, присосалась к мужу»,- отмечает блогер.
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Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

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Конституционный суд Молдавии обязал Додона распустить парламент

Президент Молдавии обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.
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Администрация президента США Дональда Трампа в обход Конгресса страны санкционировала свыше 20 сделок с арабскими государствами.
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Происшествия

Прокурор попросил арестовать Голунова на два месяца

Адвокат Динзе представила характеристики, данные Голунову – от гендиректора Forbes, главреда «Медузы» («Иван необычный, умный, внимательный журналист»), сопредседателя союза журналистов, главреда Slon (Republic) и других.
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В московском ОВД покончил с собой сотрудник полиции — дознаватель отдела полиции «Гольяново» Николай Корохов.
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Лидер Партии социалистов избрана председателем парламента Молдавии

Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный избрана председателем парламента государства.
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«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
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Обновлено 06 июня в 11:14
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